Wine 11.6 mejora los mods en juegos de PC y resucita el driver para Android

El desarrollo de la capa de compatibilidad más famosa para ejecutar software de Windows en sistemas basados en Unix continúa su avance constante. La versión experimental de Wine 11.6 ya está disponible para su descarga, trayendo consigo 261 cambios y la resolución de 28 errores documentados desde la entrega anterior.

Esta actualización se centra en afinar la compatibilidad con modificaciones de terceros para videojuegos y en reactivar frentes de desarrollo que llevaban tiempo en pausa.

El regreso de Wine en Android y la carga de DLLs

Una de las sorpresas más gratas de esta entrega es la reanudación del trabajo en el controlador wineandroid. Este componente es el responsable fundamental de permitir que la plataforma opere sobre el sistema operativo móvil de Google, abriendo la puerta a ejecutar software de escritorio tradicional directamente en teléfonos y tabletas Android. La reactivación de este módulo sugiere un interés renovado en llevar la API Win32 a arquitecturas móviles.

Por la parte de las mejoras para los videojuegos de PC, los desarrolladores han implementado nuevas reglas para determinar el orden exacto de carga de las bibliotecas dinámicas (DLL). Este ajuste es una excelente noticia para el modding, ya que muchas modificaciones creadas por la comunidad dependen de que sus bibliotecas personalizadas se inyecten en un orden sumamente específico para no colapsar el motor del juego. Paralelamente, el equipo ha continuado puliendo la compatibilidad general con secuencias de comandos VBScript.

Correcciones en instrucciones AVX y entornos .NET

Bajo el capó, Wine 11.6 aborda fallos críticos y se ha corregido un problema persistente que provocaba el cierre repentino de programas compilados explícitamente con soporte para instrucciones AVX, garantizando ahora un aprovechamiento estable y seguro del procesador. De igual forma, los usuarios de aplicaciones basadas en el ecosistema .NET notarán que sus configuraciones por fin se guardan correctamente entre sesiones, solucionando un error de persistencia que dificultaba el uso diario de diversas herramientas de trabajo.

Software rescatado y juegos AAA

El trabajo de limpieza de código ha beneficiado directamente a un amplio abanico de programas y títulos de alto perfil. En el ámbito del software general, se han cerrado reportes de fallos visuales y de arranque en utilidades como Google Earth Installer, el editor PDF-XChange, HWiNFO 8.24 (que anteriormente requería forzar la configuración de Windows 7 para funcionar), el instalador de PDFSam, software de emulación como Neko Project y programas de gestión como Buhl Tax 2026.

Los jugadores también reciben un importante paquete de correcciones. Se ha restaurado el acceso a la tienda interna del menú en Diablo IV y solucionado los bloqueos repentinos provocados por ciertas bibliotecas en Cyberpunk 2077. Además, se ha reparado la lista de servidores multijugador en Mount & Blade: Warband y resuelto la falta de bibliotecas necesarias para arrancar Minecraft Windows 10 Edition, garantizando sesiones de juego mucho más estables.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles del lanzamiento en el siguiente enlace.

¿Como instalar la versión de desarrollo de Wine 10.20 en Ubuntu y derivados?

Instalar la versión experimental de Wine 11.6 en Ubuntu o derivados, deben saber que requiere utilizar el repositorio oficial de WineHQ, ya que los paquetes predeterminados de estas distribuciones suelen estar varias versiones por detrás. El proceso es directo y se realiza completamente desde la terminal.

Como primer paso, deben verificar si necesitan habilitar la arquitectura de 32 bits. Si utilizan versiones anteriores a Ubuntu 25.10 es obligatorio ejecutar el comando:

sudo dpkg --add-architecture i386

En cambio, si estan en Ubuntu 25.10 o superior, el nuevo sistema WoW64 de Wine se encarga de esto nativamente y pueden omitir este paso, aunque debes tener en cuenta que tus aplicaciones de 32 bits previas deberán reinstalarse en un entorno de 64 bits.

Con la arquitectura preparada, el siguiente movimiento es descargar y guardar de forma segura las claves de autenticación del repositorio. Para ello, crean un directorio protegido ejecutando:

sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings

Inmediatamente después, descargan la clave oficial y convierten a un formato legible para el sistema con el comando:

wget -O - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key -

Una vez que el sistema confía en el origen de los archivos, necesitan añadir el repositorio exacto de su distribución. Si no conoces el nombre en clave de tu sistema operativo (como noble, jammy, etc), pueden averiguarlo fácilmente tecleando:

cat /etc/os-release

Sabiendo su versión, descargan el archivo de fuentes correspondiente. En Ubuntu y sus derivados, pueden automatizar este paso copiando y pegando el comando:

sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/$(lsb_release -sc)/winehq-$(lsb_release -sc).sources

Finalmente, actualizan la lista de paquetes disponibles escribiendo:

sudo apt update

Dado que Wine 11.6 es una versión en constante desarrollo, deben instalar la rama experimental tecleando:

sudo apt install --install-recommends winehq-devel

Cuando el proceso termine, ejecutan el comando:

winecfg

Para que el programa prepare su entorno de trabajo. A partir de ese momento, podrás instalar y abrir tus aplicaciones de Windows haciendo clic derecho sobre los archivos .exe y seleccionando el cargador de programas de Wine.