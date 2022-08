Wine 7.14 ya fue liberado y estas son sus novedades

Hace poco se dio a conocer la liberación de la nueva versión de desarrollo de Wine 7.14, la cual desde el lanzamiento de la versión 7.13, se han cerrado 19 informes de errores y se han realizado 260 cambios.

Para quienes desconocen de Wine, deben saber que este es un popular software gratuito y de código abierto que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de Windows en Linux y otros sistemas operativos tipo Unix. Para ser un poco más técnico, Wine es una capa de compatibilidad que traduce las llamadas del sistema de Windows a Linux y utiliza algunas bibliotecas de Windows, en forma de archivos .dll.

Wine es una de las mejores formas de ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Además, la comunidad Wine tiene una base de datos de aplicaciones muy detallada.

Principales novedades de Wine 7.14

En esta nueva versión que se presenta de Wine 7.14, se destaca que se ha realizado una transición continua de la biblioteca USER32 a una interfaz de programa basada en llamadas al sistema.

Ademas de ello, DirectWrite ha mejorado el manejo de fuentes cuando se accede a una fuente faltante, ademas de que se corrigieron problemas con el cierre de sockets.

Por la parte de los informes de errores cerrados relacionados con el funcionamiento de los juegos se mencionan para: Sid Meier’s Civilization IV, Colonization, Warlords, Beyond the Sword, World of Tanks, Roblox, Total War Shogun 2.

Y de los informes de errores cerrados relacionados con el funcionamiento de las aplicaciones: Waves Central 12.0.5, Windows 95 Electron, Adobe Digital Editions 2.0.1, Cheat Engine, Sigma Data Center.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Varias aplicaciones necesitan la implementación ‘shell32.SHOpenFolderAndSelectItems’ para abrir la ventana del explorador con elementos especificados en una carpeta particular seleccionada (Firefox 42.0, aplicación de Windows 95 Electron)

Waves Central 12.0.5 no se inicia: __call__ pywintypes.error: (1336, ‘AddAccesAllowedAce’, ‘Invalid ACL.’)

Las aplicaciones de Rust que utilizan la biblioteca de tokio se cancelan con el error «no se pudo estacionar»

Falta la implementación de IShellItemImageFactory para ShellItem.

El prefijo de Wine no está listo para usar después de ejecutar wineboot

Comportamiento incorrecto de reconexión de socket para sockets

Ciertos cuadros de diálogo específicos están permanentemente en pantalla completa

Los iconos no se representan correctamente en la barra de título de la ventana

Cheat Engine se bloquea al abrir un menú desplegable

Richedit no implementado ITextDocument::Undo y ITextDocument::Redo provoca entradas de deshacer extrañas

No se puede ingresar nada con el método de entrada CJK (fcitx).

Se utiliza una fuente incorrecta en NtUserDrawCaptionTemp()

Finalmente si quieres conocer más al respecto sobre esta nueva versión de desarrollo de Wine liberada, puedes consultar el registro de cambios en el siguiente enlace.

¿Como instalar la versión de desarrollo de Wine 7.14 en Ubuntu y derivados?

Si estás interesado en poder probar esta nueva versión de desarrollo de Wine en tu distro, podrás hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

El primer paso y el más importante será habilitar la arquitectura de 32 bits, que aunque nuestro sistema sea de 64 bits, el realizar este paso nos ahorra muchos problemas que suelen ocurrir, ya que la mayoría de las librerías de Wine están enfocadas a la arquitectura de 32 bits.

Para ello escribimos sobre la terminal:

sudo dpkg --add-architecture i386

Ahora debemos de importar las llaves y añadirlas al sistema con este comando:

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key sudo apt-key add Release.key

Hecho esto ahora vamos a añadir el siguiente repositorio al sistema, para ello escribimos en la terminal:

sudo apt-add-repository "deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ $(lsb_release -sc) main" sudo apt-get update sudo apt-get --download-only install winehq-devel sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel sudo apt-get --download-only dist-upgrade

Finalmente podemos verificar que ya tenemos instalado Wine y además que versión tenemos en el sistema ejecutando el siguiente comando:

wine --version

¿Cómo desinstalar Wine de Ubuntu o algún derivado?

En cuanto a los que quieren desinstalar Wine de su sistema por cualquier razón, solo deben de ejecutar los siguientes comandos.

Desinstalar la versión de desarrollo:

sudo apt purge winehq-devel sudo apt-get remove wine-devel sudo apt-get autoremove