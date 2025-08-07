World of Padman: ¡Un divertido juego FPS para Linux de +20 años!

Para este mes de agosto de 2025, llegamos casi al final de nuestra fabulosa serie de publicaciones Gamers Old School (Jugadores de la Vieja escuela) sobre muchos de los más conocidos y divertidos Juegos FPS para Linux, por lo que para esta oportunidad, abordaremos el videojuego «World of Padman», que corresponde al penúltimo de nuestro listado.

Y si su nombre te suena conocido, aun sin haberlo jugado antes, muy seguramente es porque el mismo tiene como base a Quake 3 Arena (Q3A), es decir, es un videojuego más de una larga colección existente de videojuegos basados en esta mítica versión de Quake. Así que, sin más que decir, sigue leyendo para que disfrutes de esta nueva publicación dedicada al ocio y entretenimiento por medio de los videojuegos de antaño que aún están disponibles y funcionales en la actualidad.

World of Padman: ¡Un divertido juego FPS para Linux de +20 años!

Sobre el juego FPS para Linux llamado World of Padman

Según el sitio web oficial de este proyecto, dicho desarrollo es descrito de la siguiente forma:

World of Padman (WoP) es un divertido videojuego de disparos gratuito desarrollado por ENTE y su equipo. Es de los primeros PadMaps para Q3A, primero bajo el nombre de Mod PadWorld, para luego ser el Mod World of PADMAN. Además, ha sido desarrollado y dirigido por el dibujante e ilustrador ENTE, PadWorld Entertainment, el cual, lo presenta como un divertido videojuego de disparos gratuito impulsado por el motor gráfico id-Tech3 mejorado. Por ultimo, es de destacarse que, WoP es el dominio del superhéroe de cómics de ENTE, llamado PADMAN, y su variopinto equipo. Y la misión del videojuego es ofrecer una diversión realmente adictiva, independientemente del nivel de habilidad y el rol de cada jugador.

Mientras que, otro dato importante a tener en cuenta sobre dicho videojuego FPS, su uso y disponibilidad, es el siguiente:

Por un lado, el equipo de WoP (PadWorld Entertainment) acepta que cualquier uso comercial de World of PADMAN y sus obras de arte individuales creadas por PadWorld Entertainment queda prohibido sin consentimiento expreso y permiso por escrito. Mientras que, por el otro lado, pone el código fuente de World of PADMAN publicado bajo la Licencia Pública General GNU (Versión 2, junio de 1991) y se le aplican las normas correspondientes. Sin que esto aplique a las obras de arte individuales de World of PADMAN, como mapas, texturas, modelos, sonidos, entre otros elementos. Por lo que, estos recursos son propiedad exclusiva de sus respectivos autores y quedan protegidos por derechos de autor. Explorar repositorio en GitHub

World of Padman (WoP) : ¿Cómo jugarlo en pleno año 2025 sobre Linux?

Descarga del juego, interfaz visual y opciones/configuraciones del juego

Una vez descargado el archivo de la última versión estable (1.7.0) de fecha del 6 de diciembre de 2024, a través de la ubicación de Descarga del mismo sitio web oficial, y luego de descomprimirlo y ejecutarlo sobre nuestra actual Distro GNU/Linux (en mi caso, MilagrOS 4.1 MX-Esencia, un Respin propio y no oficial de MX Linux) podremos disfrutar del mismo, tal como consta en estas capturas de pantallas realizadas:

Archivos descargados y archivo de ejecución

Pantalla inicial

Opciones dentro de la sección Setup

Créditos y despedida

Unirse a un juego en un servidor en línea

Otro mapa disponible

Jugar una partida local

Con los años, en «World of Padman (WoP)» los mapas se han renovado, los bots han sido mejorados, los Killerducks se han mantenido hambrientos, las armas se han redefinido, y muchas otras cosas más han cambiado para bien. En total, hoy en día, hay 24 mapas. Cada uno admite hasta 7 modos de juego, incluyendo los exclusivos de WoP: «Rocía tu color», «Último pad en pie», «Gran globo» y, por supuesto, «Captura la piruleta». Por lo que, descargarlo y jugarlo, significa descubrir y disfrutar de entornos cotidianos a gran escala y con un gran nivel de detalle, donde los personajes más imaginativos se vuelven locos con una variedad de coloridas armas de plástico y potenciadores.

Resumen

En resumen, «World of Padman (WoP)» al igual que otros mods similares de Quake 3 Arena como «IOQuake3 y Q3Rally», es un divertido y emocionante videojuego FPS de la Vieja Escuela, que aún se mantiene vigente y actualizado, y proporcionando muchísima diversión a videojugadores de todas las edades y épocas. Tanto sobre ordenadores con Linux como con Windows. Por lo que, sin duda, también lo recomendamos para disfrutar de una experiencia de juego agradable e inolvidable, solo o con amigos, en pleno año 2025.

