Top de Distros GNU/Linux y BSD con soporte para XLibre en 2026

En apenas unos pocos días, ya estaremos en el año 2026. Y así como en otras oportunidades, este presente año el Linuxverso estará signado por un punto de inflexión en cuanto a adopción de ciertas tecnologías en favor de otras, y un buen ejemplo de ello es XLibre. Por un lado, como reemplazo modernizado y mejorado del tradicional servidor de gráficos XOrg (X11), y por el otro, como alternativa más conservadora al moderno e innovador servidor gráfico XWayland. Por lo que, hemos visto pertinente el darles a conocer una pequeña lista de Distribuciones GNU/Linux y Sistemas operativos BSD que ya ofrecen soporte para instalar y utilizar XLibre, y hasta probarlo ya instalado y optimizado en pleno 2026.
Vale destacar que, en esta publicación no profundizaremos en los orígenes ni detalles históricos de este reciente desarrollo, que como muchos otros desarrollos que han buscado resucitar o sustituir proyectos funcionales (activos o abandonados) tienen sus defensores y detractores en el Linuxverso. Sin embargo, vemos importante recordar y destacar que, XLibre es una reciente bifurcación del conocido servidor gráfico Xorg, que desde hace mucho (décadas) es uno de los proyectos centrales en casi cualquier sistema tipo Unix. Y que, su lanzamiento acontecido hace apenas poco tiempo (junio de 2025), por parte del desarrollador llamado Enrico Weigelt (un desarrollador con amplia trayectoria dentro del ecosistema Xorg) ha estado plagado de mucha polémica.
Pero, antes de dar a conocer algunas de estas interesantes «Distros GNU/Linux y Sistemas Operativos BSD que ya ofrecen soporte para XLibre para este 2026», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con XLibre, al finalizar de leer esta:
El objetivo fundamental de XLibre es modernizar, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento del servidor X11, en un contexto donde Wayland es cada vez más la alternativa preferida, sobre todo en escritorios modernos como GNOME y KDE Plasma.
Top de Distros GNU/Linux y BSD con soporte para XLibre en 2026
3 Proyectos de Distros que ya ofrecen imágenes ISO con XLibre para 2026
CuerdOS 2.0
- Sitio web oficial
- Repositorio oficial
- Últimas imágenes ISO disponible con XLibre: CuerdOS XFCE, CuerdOS Cinnamon, CuerdOS LXQt, CuerdOS Mate y CuerdOS Budgie.
- Anuncio oficial del lanzamiento: 7 de diciembre de 2025.
- Descripción: CuerdOS es una Distribución GNU/Linux basada en Debian, y de Español, que ofrece un sistema operativo enfocado en la estabilidad, la eficiencia y el rendimiento. Esta distribución no es solo un derivado con un entorno de escritorio personalizado, sino que tiene una serie de optimizaciones y mejoras de rendimiento que facilitan al usuario el uso del equipo en el día a día, gracias a que sus optimizaciones y características modernizan y mejoran a Debian GNU/Linux de forma segura y estable para una mayor flexibilidad, compatibilidad y agradable experiencia de usuario. Por último, y a diferencia de otras Distribuciones ligeras, opta por el uso de tecnologías vanguardistas, y ofrece repositorios propios con paquetes propios o que no están disponibles para Debian. Saber más CuerdOS
Vendefoul Wolf TDE K6-17-8
- Sitio web oficial
- Repositorio oficial
- Anuncio oficial del lanzamiento: Sin anuncio oficial.
- Últimas imágenes ISO disponible con XLibre: Vendefoul Wolf TDE K6-17-8 y Vendefoul Wolf KDE 261125 Beta1.
- Novedades destacadas: Vendefoul Wolf es una Distribución GNU/Linux basada en Devuan y de origen Español, que ofrece un sistema operativo ligero y veloz, con el sistema de inicio SysV, Openrc y Runit (intercambiables) en lugar de Systemd. Entre sus características principales se encuentran el empleo del Navegador web LibreWolf, el Instalador de sistemas Calamares, una tienda de aplicaciones y su propio repositorio de paquetes de software. Y además, de la edición principal, Vendefoul Wolf también ofrece diversas variantes desarrolladas por la comunidad con entornos de escritorio y gestores de ventanas alternativos, como Cinnamon, Enlightenment, JWM, MATE y XFCE. En consecuencia, es una Distro preparada para funcionar a la primera (impresora, bluetooth, wifi, entre otros) con un consumo de recursos justo. Y sin telemetría, ni inteligencia artificial integrada, pero con una selección de software para poder trabajar desde el primer momento en un entorno amigable, al iniciar el equipo utilizado. Sobre Vendefoul Wolf
Vipnix LiveCD 20251128
- Sitio web oficial
- Repositorio oficial
- Anuncio oficial del lanzamiento: Sin anuncio oficial.
- Últimas imágenes ISO disponible con XLibre: Vipnix LiveCD 20251128.
- Novedades destacadas: Vipnix es una Distribución GNU/Linux basada en el legado de Gentoo Linux, Funtoo y Macaroni OS, y de origen Brasileño, que ofrece un sistema operativo portátil basada que combina la optimización basada en el código fuente de Gentoo, las herramientas innovadoras de Funtoo y el enfoque moderno y compatible con contenedores de Macaroni OS. Vipnix integra el entorno de escritorio ligero LXQt y el servidor educativo XLibre X11 en un sistema operativo en vivo diseñado para entusiastas, profesionales y tareas de recuperación de sistemas. Está desarrollado por Vipnix, empresa brasileña de soluciones de TI especializada en infraestructura personalizada, ciberseguridad, protección de datos y biotecnología.
Otras Distros GNU/Linux y Sistemas Operativos BSD con soporte para XLibre
Proyectos que incluyen soporte de primera mano
Ya tienen paquetes para XLibre
Han hecho anuncios oficiales sobre el tema
Tienen intención de crearlos o están discutiendo el tema
Y en caso de que desees conocer otros proyectos más que en el futuro se añadan a algunas de estas categorías de estatus, o a otras que ofrezcan soporte de terceros para XLibre (Repositorio de terceros con paquetes XLibre para estas distribuciones con paquetes de XLibre que funcionan correctamente) te invitamos a conocer la Lista oficial de estos proyectos en el Repositorio de GitHub oficial de XLibre.
Resumen
En resumen, si aún eres de los usuarios de Linux que aún sigue usan Distros GNU/Linux y Sistemas Operativos BSD con el tradicional y antiguo servidor gráfico de XOrg/X11 y te resistes a migrar a alternativas con Wayland, esperamos que este pequeño listado con algunas interesantes opciones a considerar este año 2026 te permita conocer, probar y hasta adoptar algunas de estas interesantes «Distros GNU/Linux y Sistemas Operativos BSD que ya ofrecen soporte para XLibre para este 2026». Y en caso de que conozcas o uses algunas otras similares, te invitamos a mencionarlas vía comentarios para el conocimiento y utilidad de todos nuestros fieles y frecuentes lectores del Linuxverso.
