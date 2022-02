Con cada nuevo lanzamiento de una versión de Ubuntu se abre un concurso de fondos de pantalla. El ganador suele ver como su creación se incluye como opción en los ajustes de fondos de pantalla de Ubuntu o un sabor oficial, como es el caso de Xubuntu 22.04 LTS. Aún faltan dos meses para el lanzamiento de Jammy Jellyfish, pero Xubuntu ha sido de los primeros en abrir el concurso. No ha sido el primero porque siempre tiene un hermano más revoltoso y madrugador, que no es otro que Ubuntu Budgie.

Por todo lo demás, este concurso de fondos de pantalla de Xubuntu 22.04 LTS no es muy diferente al resto. Ya han informado de que ya se pueden ir entregando las imágenes para participar en el concurso, que dejarán de recoger el 12 de marzo y que a finales del mismo mes anunciarán quiénes han sido los ganadores, seis en total.

Xubuntu 22.04 llegará el 21 de abril

Además de ver sus creaciones en la galería de fondos de Xubuntu 22.04, los ganadores también recibirán pegatinas del sistema operativo. Los términos y condiciones están disponibles en este enlace, en el que se dice que en las imágenes no debe haber nombres de marcas ni marcas comerciales de ningún tipo, ninguna ilustración que algunos puedan considerar inapropiada, ofensiva, odiosa, tortuosa, difamatoria o calumniosa, no se deben incluir imágenes sexualmente explícitas o provocativas, ni armas o violencia, ni de consumo de alcohol, tabaco o drogas. Tampoco serán válidos los diseños que promuevan la intolerancia, el racismo, el odio o el daño contra grupos o individuos; o que promueva la discriminación por motivos de raza, género, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad. En el último punto también dicen que no aceptarán imágenes religiosas, políticas o nacionalistas.

El tamaño debería ser de 2560 x 1600 o más y, si se ha basado en otro diseño, informar de ello, es decir, darle crédito al artista original. En el apartado de otras normas se dice que hay que evitar números, textos y algunos logotipos, incluidos los de Xubuntu.

Xubuntu 22.04 LTS llegará junto al resto de la familia Jammy Jellyfish el 21 de abril.