Xubuntu 22.04 ya disponible, también con Firefox como Snap y Linux 5.15

Poco antes de que Canonical subiera la imagen de Ubuntu 22.04, otros sabores, de hecho casi todos, ya lo habían hecho. Entre ellas estaba la de Xubuntu 22.04, la versión de Ubuntu que usa el entorno gráfico Xfce y que, en mi opinión personal e intransferible, creo se usaba mucho más en el pasado, o bien porque el rendimiento era mejor o bien porque hay otros escritorios que también son ligeros y sencillos de utilizar. Quizá parte de la culpa de que piense así la tenga Ubuntu Studio, quien hace ya varias versiones que dio el salto a KDE.

Xubuntu aún no ha hecho oficial el lanzamiento de Xubuntu 22.04, pero sí tenemos notas de este lanzamiento. En ellas nos recuerdan que es una versión LTS, pero estará soportada durante 3 años (hasta abril de 2025), y no 5 como la versión principal. Entre las novedades, se han visto obligados a comunicar que Firefox está como paquete snap, y ya no es posible instalarlo desde repositorios oficiales. Es un movimiento que ha ordenado Canonical, quien se dejó convencer por Mozilla (se supone), por lo que no había elección.

Novedades más destacadas de Xubuntu 22.04

Linux 5.15.

Soportado durante 3 años, hasta abril de 2025.

Xfce 4.16, con algún software en 4.16.2 y otro con 4.16.3.

Actualizaciones importantes de paquetes clave: Mousepad 0.5.8 puede ahora hacer copias de seguridad y restaurar sesiones, soporta complementos y se ha incluido un nuevo plugin gspell. Ristretto 0.12.2 ha mejorado el soporte de vistas previas e incluye muchas mejoras de rendimiento. Whisker Menu Plugin 2.7.1 expande las opciones de personalización con nuevas preferencias y classets CSS para desarrolladores.

Firefox como Snap. Dicen que no se notarán diferencias, pero también que a veces tardará más en iniciarse. Por lo visto en redes y comprobado por mi mismo, la primera vez puede tardar hasta 10 segundos en abrirse. Por otra parte, dicen que hay beneficios, como que está mantenido directamente por Mozilla o que al estar aislado (sandbox) es más seguro. Para el que no le interese, recomiendo descargar la versión en binarios y crear un archivo .desktop (puede que escriba un artículo sobre esto).

Mejoras en la interfaz, con temas como Greybird 3.23.1 que incluye soporte inicial para GTK4 y libhandy, lo que hará que las apps de GNOME se vean bien en Xubuntu. El tema elementary-xfce 0.16 ha añadido muchos iconos nuevos y se ha pulido la experiencia.

Paquetes actualizados. Lista completa en la nota de lanzamiento.

Xubuntu 22.04 ya se puede descargar desde este enlace. En las próximas horas se podrá actualizar desde el mismo sistema operativo.