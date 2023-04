Para ir cerrando el círculo, aunque aún no se ha hecho oficial el lanzamiento, nos toca hablar de Xubuntu 23.04. Con permiso de un Ubuntu Kylin que no solemos cubrir por ir destinado sólo al público chino, es el último que falta. Esta versión no está exenta de polémica, algo que no termina de sorprender si tenemos en cuenta que por encima está la misma compañía que nos medio-obliga a usar la Snap Store y la también versión en snap de Firefox.

La cuestión es que en versiones anteriores, Xubuntu soportaba los paquetes flatpak tras la instalación de cero, pero han dado marcha atrás con eso. Los paquetes snap son propiedad de Canonical y, aunque se puede añadir el soporte, no veían con buenos ojos que lo añadieran por defecto. De hecho, Ubuntu 23.04 los soporta mejor, pero hay que darse un paseo para poder instalarlos, y de paso usar GNOME Software.

Novedades más destacadas de Xubuntu 23.04

Soportado durante 9 meses, hasta enero de 2024.

Linux 6.2.

Xfce 4.18. Artículo relacionado con capturas.

Eliminado el soporte para paquetes flatpak. Esto es por defecto, pero se puede volver a añadir.

Nueva ISO mínima, que por lo que he probado (aunque puedo equivocarme porque sólo lo he hecho en una máquina virtual) tiene mucho más sentido que la de Ubuntu. Esta es una imagen que pesa menos de 2GB (unos 3GB pesa la normal) y con la que podremos hacer una instalación mínima sin tener que descargar la imagen más grande.

PipeWire como servidor de audio.

Actualizaciones de paquetes, entre los que están Firefox 111, GIMP 2.10.34, LibreOffice 7.5.2, PipeWire 0.3.65, Thunderbird 102. Lista más extensa en las notas publicadas para 23.04.

Los usuarios interesados ya pueden descargar Xubuntu 23.04 desde el botón que facilitaremos a continuación. Para actualizar desde una versión anterior, se recomienda seguir nuestro tutorial en el que enseñamos cómo actualizar desde el terminal.