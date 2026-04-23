Si hace unos instantes os hablábamos del lanzamiento 30 de Lubuntu, ahora nos toca hacer lo propio con el 40 del sabor Xfce. Xubuntu 26.04 ya está disponible, y es el lanzamiento que marca su 20º aniversario. Ahí es nada. Ubuntu salió en 2004, por lo que no es mucho más mayor que este viejo rockero. Y como los mejores rockeros, hace lo que tiene que hacer: no desentonar, y mejor ir a lo seguro que intentar improvisar y dar un mal espectáculo.

Xubuntu 26.04 es básicamente una puesta al día, en parte porque Xfce tampoco se caracteriza por lanzar actualizaciones frecuentes. Para lo que pueda echar en falta, Xubuntu también echa mano de GNOME, y en Resolute Raccoon han confiado en varios componentes de GNOME 49 y 50.

Novedades más destacadas de Xubuntu 26.04

Soportado 3 años, hasta abril de 2029.

Linux 7.0.

Xfce 4.20. libxfce4ui: 4.20.1-1ubuntu1 → 4.20.2-1 libxfce4windowing: 4.20.3-1 → 4.20.5-1 thunar: 4.20.4-1 → 4.20.7-1 xfce4-netload-plugin: 1.4.1 → 1.5.0 xfce4-panel: 4.20.4-1 → 4.20.7-1 xfce4-pulseaudio-plugin: 0.4.9 → 0.5.1 xfce4-session: 4.20.2-2 → 4.20.4-1 xfce4-terminal: 1.1.4 → 1.1.5 xfce4-whiskermenu-plugin: 2.9.2 → 2.10.1

Componentes y aplicaciones de GNOME 49 y 50.

GTK 2.24.33, 3.24.52 y 4.22.2.

MATE 1.28.

Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.

Otras actualizaciones de aplicaciones: atril: 1.26.2 → 1.28.2 engrampa: 1.26.2 → 1.28.2 gimp: 3.0.4-6.1 → 3.2.2-1 inxi: 3.3.39-1-1 → 3.3.40-1-1 libreoffice: 4:25.8.1~rc1-0ubuntu1 → 4:26.2.2.2-0ubuntu1 mousepad: 0.6.3 → 0.7.0 parole: 4.18.2 → 4.20.0 xubuntu-artwork: 25.10 → 26.04.1 xubuntu-desktop: 2.269 → 2.272

Nuevas versiones de software: Catfish 4.20.0 Exo 4.20.0 Gigolo 0.6.0 Mousepad 0.7.0 Parole 4.20.0 Ristretto 0.13.4 Thunar 4.20.7 Xfce Application Finder 4.20.0 Xfce Clipman Plugin 1.6.6 Xfce Netload Plugin 1.5.0 Xfce Panel 4.20.7 Xfce PulseAudio Plugin 0.5.1 Xfce Screenshooter 1.11.1 Xfce Screensaver 4.20.1 Xfce Settings 4.20.1 Xfce Systemload Plugin 1.3.2 Xfce Task Manager 1.5.8 Xfce Terminal 1.1.5 Xfce Whisker Menu Plugin 2.10.1

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

OpenJDK 25.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

APT 3.2.

GCC 15.2.

PipeWire 1.6.2.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

Por resumir, y como explicábamos con lo del rockero, una puesta al día que le permitirá no desentonar, ser más estable e ir avanzando sin mayores problemas.

Xubuntu 26.04 ya está disponible en el cdimage de Ubuntu y en el siguiente botón. Próximamente activarán las actualizaciones desde Xubuntu 26.04. Los usuarios de 24.04 deberán esperar hasta que lancen la primera ISO actualizada de Resolute Raccoon, programada para mediados de 2026.