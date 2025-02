Xubuntu también abandona X

Me va a costar escribir un artículo como este, pero es noticia y no deja de ser importante. Me va a costar porque es básicamente un déjà vu, algo que ya hemos vivido o visto, y no hace mucho. Fue hace menos de una semana cuando mi compañero Diego nos habló de que Debian había decidido abandonar la red social X, Twitter hasta que Elon Musk la comprara y decidiera poner todo patas arriba. Lo nuevo es que Xubuntu ha decidido seguir sus pasos.

La principal diferencia es que el comunity manager de Xubuntu no ha dado explicaciones en un post que publicó ayer 4 de febrero. En él sólo dicen que se han pasado a Mastodon y agradeciendo el apoyo que han recibido durante los últimos años en lo que todos seguimos llamando Twitter. ¿Y qué opina la comunidad?

To all of our fans, friends, and lovers of #Xfce, #Linux, and especially #Xubuntu… we've moved! Follow us at https://t.co/F3MJIl4L3f!

This account will no longer be regularly maintained. Many thanks for the years of support and our 11.9K (wow!) followers! You're the best!

— Xubuntu (@Xubuntu) February 4, 2025