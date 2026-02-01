Se adelantó a principios de año y ya la tenemos aquí. NVIDIA ha lanzado una versión beta de GeForce NOW nativa para Linux. Hasta ahora, los usuarios de uno de los sistemas del kernel teníamos que usar la versión web o una no oficial, pero ya no será necesario. Disponible desde hace unos días, lo que se puede probar es una versión preliminar, que llega en un empaquetado universal… que quizá no guste a todo el mundo por igual.

Si hablamos de Linux en general, el instalador es un archivo .bin que añade soporte para flatpak y un repositorio de NVIDIA. Para los que somos un poco maniosos, esto no gusta demasiado: obliga a usar flatpak y además añade su propio repositorio. Para los usuarios de Ubuntu, esto puede ser y es un problema, ya que la instalación puede dar fallo por diversos motivos. Por ejemplo, se debe instalar en una versión soportada (no lo está 26.04 porque aún no es estable).

Cómo instalar GeForce NOW Beta en Ubuntu

La teoría es sencilla:

Se va a la página oficial del servicio, concretamente al apartado de descargas. En la parte de plataformas, se va a Linux y se hace clic en el botón para descargar. Nos mostrará algo como lo siguiente:

Hacemos clic en «Descargar» para descargar el archivo .bin. En la imagen anterior aparece lo que tenemos que hacer, siempre en teoría: clic derecho y permitir que se ejecute como un programa.

Después de hacerlo ejecutable, hacemos doble clic sobre él y esperamos a que realice toda la magia.

Siempre en teoría, el instalador instalará el paquete flatpak si no está en el sistema, el repositorio flathub si no existe, el repositorio de GeForce NOW si tampoco existe y finalmente instalará el paquete flatpak de la aplicación. Esto valdría para Ubuntu y casi cualquier otra distribución Linux. Debido a que es un software diseñado para funcionar en todo tipo de distribuciones, es posible que se experimenten fallos, y muy difícil tratarlos todos ellos en un artículo como este.

Cómo instalar el paquete manualmente

Si no queremos usar el paquete .bin, siempre se puede hacer todo desde el terminal. Para añadir soporte para paquetes flatpak, yo recomiendo seguir nuestro tutorial publicado para Ubuntu 20.04, ya que sigue siendo válido. Había uno anterior, pero en Focal Fossa cambiaron la tienda de software y el proceso es diferente desde entonces. Básicamente es escribir estos comandos para añadir el paquete flatpak y el repositorio Flathub:

sudo apt install flatpak flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo sudo apt install gnome-software sudo apt install gnome-software-plugin-flatpak

Los dos últimos comandos no son necesarios, pero permitirán gestionar paquetes flatpak desde una tienda de software, en este caso la oficial de GNOME.

Tras usar los comandos anteriores, merece la pena reiniciar el sistema operativo. Lo siguiente es añadir el repositorio de GeForce NOW e instalar el programa, lo que se consigue con estos comandos:

flatpak remote-add --if-not-exists GeForceNOW https://international.download.nvidia.com/GFNLinux/flatpak/geforcenow.flatpakrepo flatpak install GeForceNOW com.nvidia.geforcenow

El paquete debería aparecer en el cajón de aplicaciones, y si todo ha salido bien se debería poder ejecutar.

Cómo desinstalar GeForde NOW Beta

La desinstalación es la misma que la de cualquier otro paquete flatpak. Si se ha instalado GNOME Software y añadido soporte, como hemos recomendado arriba, se puede abrir GNOME Software, buscar GeForce y darle a desinstalar desde allí. La tienda de GNOME nos consulta si queremos eliminar los archivos de configuración, y esto ya va a gusto del consumidor: si se piensa instalar en el futuro, mejor dejarlos. En caso contrario, se eliminan.

También se puede eliminar con este comando (–delete-data eliminaría también los archivos de configuración):

flatpak uninstall --delete-data com.nvidia.geforcenow

Y aún quedaría eliminar el repositorio, lo que se consigue con:

flatpak remote-delete GeForceNOW

Y estas son las maneras de gestionar la beta de GeForce NOW en Ubuntu. Personalmente, preferiría que subieran el paquete a Flathub, y creo que lo harán en el futuro, pero de momento han elegido ofrecer el software en un repositorio propio, con lo que tienen más control.