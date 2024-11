A finales de octubre, justo antes de terminar el mes, Canonical dio comienzo al desarrollo de Ubuntu 25.04. En ese momento se empezaron a poner los cimientos de la próxima versión de Ubuntu, que llegará en abril de 2025 y tendrá el nombre en clave de Plucky Puffin. No es que los cimientos ya estén totalmente en su sitio ni nada parecido, pero no ha sido hasta hoy 19 de noviembre que se ha dado otro pasito más.

El paso no es muy grande. De hecho, es tan pequeño en cuanto a novedades que no debe interesar a la mayoría de usuarios. Lo que han hecho hoy ha sido lanzar la primera Daily Build de Ubuntu 25.04 Plucky Puffin. ¿Y qué trae? Pues básicamente el pasado Oracular Oriole preparado para ir añadiendo todas las novedades que llegarán en la versión estable de dentro de aproximadamente 5 meses.

A quién le puede interesar la primera Daily Build de Ubuntu 25.04

Esta Daily Build puede interesar como noticia, una que explica que se sigue avanzando y que ya se puede instalar. También le interesa a gente como yo, que puede arrancar de vez en cuando esta versión de desarrollo e informar de los cambios interesantes que vayan implementando. También a los desarrolladores, quienes pueden probar sus proyectos en un entorno que cada día se parecerá más a lo que lanzarán el próximo abril.

¿A quién no le interesa para nada, y más teniendo en cuenta que a mí me ha fallado la instalación en GNOME Boxes? Al usuario medio. Como acabamos de explicar, las novedades aún no han llegado, y cuando lo hagan seguro que vienen acompañadas de bugs que tendrán que ir perfilando.

Las imágenes están disponibles en el cdimage de Ubuntu, en donde, además de la versión principal, también encontramos las imágenes del resto de sabores oficiales. Hay versiones «pending», que aún no se ha probado, y «current», la que en teoría ya ha pasado los tests automáticos. En el momento de escribir este artículo, la versión actual que ha pasado los tests aún no había sido subida, y la pendiente es la que daba error al lanzar el instalador.

Ubuntu 25.04 llegará en abril de 2025 con GNOME 48 y Linux ¿6.14? como principales novedades.