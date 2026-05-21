Ya ha pasado un mes (cuatro semanas, para ser más exactos) desde que Canonial lanzara Ubuntu 26.04 y le siguieran el resto de sabores oficiales. Tras un nuevo lanzamiento hay unos días de relativa calma, pues se culmina el desarrollo con esa nueva versión y se empieza a recoger lo necesario para empezar la siguiente. Ahora y tras ese tiempo, Canonical ha subido las primeras Daily Build de lo que será Ubuntu 26.10.

Nosotros somos un blog especializado en Ubuntu, y esta es una noticia que no podemos dejar pasar aunque no sea un paso relevante. ¿Por qué? Muy sencillo: las Daily Build son imágenes sobre las que empezar a desarrollar, y no son más que la versión anterior, en este caso Ubuntu 26.04, sobre la que van añadiendo los cambios que darán forma a la siguiente, que es Stonking Stingray.

Primeras Daily Build de Ubuntu 26.10, pero quizá no te funcionen

Como es habitual, las primeras imágenes no funcionan todo lo bien que se esperaría en cualquier ISO. Si alguien tiene curiosidad, puede ir al servidor de Canonical y descargar o la current (la más reciente probada) o la pending (aún por probar), pero el resultado es el mismo, al menos en máquinas virtuales: no encuentra un disco arrancable, por lo que no se puede hacer nada más.

Sí será posible en los próximos días. Una de las imágenes que suban será compatible por fin con máquinas virtuales, pero hay que insistir en que no merece la pena más allá de para ver los pequeños retoques que van introduciendo. Lo importante irá llegando en los próximos meses, cuando hagan cambios en aplicaciones por defecto (si los hacen) y otros retoques. Los más importantes llegarán sobre septiembre, con la nueva versión de GNOME en la edición principal y el kernel 7.4 aproximadamente.

¿Para quién están destinadas estas Daily Build? Para desarrolladores que quieran preparar su software de cara al lanzamiento de Ubuntu 26.10, para quienes quieran ver qué van añadiendo o para personas como un servidor, que se encarga de hablar de los cambios que van llegando en medios como este.

Ubuntu 26.10 llegará en octubre.