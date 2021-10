Desde el pasado abril se sabía el nombre en clave de Ubuntu 21.10 y las fechas en las que pasarían cosas. El 21 de octubre estaba programado que se lanzara la primera ISO para desarrolladores, pero por lo menos en España no fue así. Sí está disponible hoy 23 de octubre, aunque probablemente lo haya estado ayer viernes en algún punto del planeta. Día u hora aparte, Ubuntu 22.04 ya se puede probar en cualquier equipo compatible.

De hecho, yo llevo probándolo desde el lunes porque me hice un Rolling Rhino y empezaron a llegar paquetes días antes. Nada más iniciarlo me di cuenta de una cosa que quería confirmar cuando lanzaran la primera ISO de Ubuntu 22.04: el tema por defecto pasó a ser el oscuro… pero ha debido ser un fallo o algo, porque en la Daily Build sigue estando el tema claro. Cuestión de gustos, pero a mí me chocan la barra y el dock negros y las ventanas claras.

Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish llegará el 22 de abril

En cuanto a las novedades que incluye Jammy Jellyfish ahora mismo, teniendo en cuenta que lo del tema oscuro no era así y como siempre, cuando Canonical y sus socios empiezan a desarrollar una nueva versión de su sistema operativo lo hacen a partir de la anterior. Es decir, Ubuntu 22.04 es ahora mismo un Impish Indri sobre el que empezarán a meter cambios… y a mostrar algunos mensajes de error, eso por descontado.

Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish llegará en forma de versión estable el próximo 22 de abril. 22 el día, 22 el año, 22 la numeración… ¿y de GNOME el 42? Algunos rumores apuntan en esa dirección y se espera que la próxima versión LTS vuelva a usar la versión de GNOME más reciente. En cuanto a otras novedades, se irán conociendo con el paso del tiempo, y podría usar Linux 5.16 o 5.17 si los etiquetan de Long Term Support.

Si estáis interesados, la ISO está disponible en este enlace.