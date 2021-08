Ya es posible ejecutar Gnome en el Apple M1

Hace algunos meses compartimos aquí en el blog la noticia de la iniciativa para el soporte de Linux para el chip Apple M1, promovida por los proyectos Asahi Linux y Corellium los cuales durante todo este tiempo han estado trabajando y ahora ha llegado al punto en que es posible ejecutar el escritorio GNOME en un entorno Linux que se ejecuta en un sistema con un chip Apple M1.

La visualización se organiza mediante un framebuffer y la compatibilidad con OpenGL se proporciona mediante el software rasterizador LLVMPipe. El siguiente paso es habilitar el coprocesador de pantalla para una salida de hasta 4K, que ya ha sido sometida a ingeniería inversa.

El proyecto Asahi ha logrado el soporte inicial para componentes SoC M1 que no son GPU en el núcleo central de Linux. En el entorno Linux demostrado, además de las capacidades del kernel estándar, se utilizan varios parches adicionales relacionados con PCIe, el controlador pinctrl para el bus interno y el controlador de pantalla. Estas adiciones permitieron la visualización en pantalla y el funcionamiento de USB y Ethernet. La aceleración de gráficos aún no se utiliza.

LLVMPipe, my shoddy display controller, and hours of @svenpeter42's patience presents….

GNOME Shell on the Apple M1, bare metal.

No, it's not GPU accelerated. Yes, I'm sending this tweet from it. pic.twitter.com/P4YuPEnbvp

— Alyssa Rosenzweig (@alyssarzg) August 22, 2021