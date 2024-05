El equipo de desarrolladores de este editor de video no lineal anunció ayer que ya está disponible Kdenlive 24.05. Además de recuperar la muy útil función de captura de audio, incluye mejoras en la estabilidad.

Los aspectos más destacados del anuncio tienen que ver con una mejora exponencial de la velocidad al mover clips con la herramienta espaciadora, un cambio de secuencia más rápido, una compatibilidad mejorada con AV1 NVENC y operaciones de línea de tiempo más rápidas. Por otra parte, se agregan características que los propios desarrolladores califican de «nuevas e interesantes» y yo no puedo menos que coincidir: los efectos de grupo y la traducción automática de subtítulos.

Ya está disponible Kdenlive 24.05.0

Todavía no tuve oportunidad de probarla porque la versión Appimage indicaba falta de dependencias, y todavía no estaba actualizada la versión de la tienda Flathub, por lo tanto me voy a limitar a citar el anuncio cuando dice que:

Esta versión viene con un gran aumento de rendimiento y el lote habitual de mejoras en la calidad de vida, la interfaz de usuario y la usabilidad.

Entre los argumentos citados para esta afirmación están:

Gran aumento en la velocidad de movimiento de clips con la herramienta espaciadora.

Cambios de secuencias más rápidos.

Mayor compatibilidad con AVI NVENC

Operaciones con línea de tiempo más veloces.

Entre los anuncios incluyen una mezcla de agradecimiento y recordatorio de lo útil que resulta las contribución financiera de los usuarios.

Otras características interesantes

Efectos de grupo:A la capacidad incluida en la versión anterior de agregar un efecto a varios clips al mismo tiempo, se agrega la de controlar los parámetros relacionados con todos los efectos dentro del grupo.

la capacidad incluida en la versión anterior de agregar un efecto a varios clips al mismo tiempo, se agrega la de controlar los parámetros relacionados con todos los efectos dentro del grupo. Renderizado multiformato: Ahora un único proyecto se puede renderizar utilizando múltiples relaciones de aspecto.

Ahora un único proyecto se puede renderizar utilizando múltiples relaciones de aspecto. Traducción automática de subtítulos: Se hace de manera local, pero requiere de la instalación de un modelo de IA y de un módulo de Python. De nuevo, no probé todavía el programa y no tengo idea de los requerimientos de hardware.

Se hace de manera local, pero requiere de la instalación de un modelo de IA y de un módulo de Python. De nuevo, no probé todavía el programa y no tengo idea de los requerimientos de hardware. Cámaras externas: Se incorpora una nueva interfaz para crear y editar perfiles proxy de cámaras externas y se incorpora un perfil predefinido para Insta 360 AcePro.

Se incorpora una nueva interfaz para crear y editar perfiles proxy de cámaras externas y se incorpora un perfil predefinido para Insta 360 AcePro. Captura de audio: Ahora se puede establecer la carpeta de captura predeterminada en la bandeja del proyecto y en la configuración. Esto permite hacerlo en una subcarpeta del proyecto en lugar del proyecto raíz.

Ahora se puede establecer la carpeta de captura predeterminada en la bandeja del proyecto y en la configuración. Esto permite hacerlo en una subcarpeta del proyecto en lugar del proyecto raíz. Mejoras en la reproducción desde el monitor: Se puede configurar la reproducción y pausa al hacer clic en el monitor. Además, se incluyó la posibilidad de reproducir desde la posición del cursor y se introdujeron mejoras a los efectos de panorámica y zoom desde el botón central del ratón.

Se puede configurar la reproducción y pausa al hacer clic en el monitor. Además, se incluyó la posibilidad de reproducir desde la posición del cursor y se introdujeron mejoras a los efectos de panorámica y zoom desde el botón central del ratón. Subtítulos: Además de mejorar el aspecto de los subtítulos incluyendo efectos como negrita y cursiva, se puede establecer un númuero de caracteres máximo. En el panel de configuración el usuario puede ver el tamaño de los diferentes modelos para convertir de texto a voz.

Mientras esperamos que esta nueva versión de Kdenlive esté disponible en los repositorios de las distribuciones Linux, podemos descargarlo en formato AppImage y Flatpak. También puedes encontrarlo en versiones para Windows y Mac.

Recuerda que el formato AppImage no requiere instalación pero si hay que darle permisos de ejecución. En cuanto a la versión Flatpak, en cuanto esté disponible, se instala con el comando;

flatpak install flathub org.kde.kdenlive

Qué es Kdenlive

Aunque si nunca escuchaste hablar de este programa la descripción de las características de esta nueva versión habla por si misma, vamos a explicar que es lo que hace Kdenlive.

Se trata de un editor de video no lineal. Esto es un término que viene de la época en que los videos se almacenaban en cinta y tenías que pasar por el contenido anterior para llegar al que necesitabas editar. Ahora se puede ir directamente a la posición conla que necesitas trabajar.

Para implementar todas sus características, Kdenlive integra múltiples herramientas de edición multimedia de código abierto así como también modelos de Inteligencia Artificial.