Ya hace poco más de dos semanas desde que Canonical anunciara el nombre en clave de la próxima versión de su sistema operativo. Será Plucky Puffin, un frailecillo valiente que se sabía que llegaría en abril porque así lo manda la tradición. Al primer paso de conocer el nombre en clave le sigue el segundo, este ya un pelín más importante, y es que se ha comenzado con el desarrollo de Ubuntu 25.04.

¿Qué significa esto? No mucho, la verdad. Las versiones de Ubuntu salen una cada seis meses, con una LTS los abriles de los años pares. Que haya comenzado el desarrollo es que se ha empezado a cimentar el próximo lanzamiento, pero aún no hay nada a lo que echarle un vistazo. No hay disponible ninguna Daily Live, y cuando se lancen las primeras, lo que tendremos no será más que un Ubuntu 24.10 con repositorios de desarrollo sobre el que irán añadiendo todos los cambios que llegarán junto a Plucky Puffin.

Ubuntu 25.04 llegará el 17 de abril de 2025

La hoja de ruta del desarrollo de Ubuntu 25.04 quedaría así:

19 de diciembre: una semana Ubuntu Testing opcional.

20 de febrero: congelación de funciones y de importación de Debian.

27 de febrero: otra semana de pruebas opcional.

13 de marzo: congelación de la interfaz de usuario.

20 de marzo: congelación de funciones del kernel y de la documentación.

24 de marzo: congelación de la beta y de la habilitación por hardware.

27 de marzo: lanzamiento de la beta.

3 de abril: congelación del kernel.

20 de abril: congelación final, lanzamiento de la Release Candidate y final de las traducciones.

17 de abril: lanzamiento oficial de Ubuntu 25.04 Plucky Puffin.

Sobre qué traerá, pues un Linux que estará entre 6.13 y 6.14, GNOME 48 y poco más se sabe. Sí se ha confirmado que habrá mejoras de rendimiento, pero para ver hasta qué punto tendremos que esperar semanas, si no meses. Junto a la edición principal llegará el resto de la familia con la misma base y otras mejoras que dependerán de sus filosofías y entornos gráficos.