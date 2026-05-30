Ubuntu 26.10 Snapshot 1 ya está disponible para descarga y marca el primer gran paso en el desarrollo de la próxima versión provisional de Ubuntu, conocida bajo el nombre en clave “Stonking Stingray”. Canonical ha comenzado oficialmente las pruebas públicas de esta edición, permitiendo a desarrolladores, profadores y entusiastas del software libre acceder de forma anticipada a las novedades que llegarán con el lanzamiento final previsto para octubre de 2026.

Esta primera instantánea mensual no está pensada para entornos de producción, sino para validar cambios internos, detectar errores y ayudar a perfeccionar la infraestructura de compilación y pruebas de Ubuntu. La compañía continúa apostando por su estrategia de snapshots mensuales, introducida recientemente para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad de cada nueva versión del sistema operativo. Aunque las grandes novedades todavía no han aterrizado, esta versión ya permite hacerse una idea de la base tecnológica sobre la que se construirá Ubuntu 26.10 durante los próximos meses.

Ubuntu 26.10 Snapshot 1 inaugura el ciclo de desarrollo de Stonking Stingray

La primera compilación de Ubuntu 26.10 Snapshot 1 está basada en Ubuntu 26.04 LTS, la actual versión de soporte extendido de la distribución. Como suele ocurrir en las fases iniciales del desarrollo, los cambios visibles para el usuario son limitados, ya que gran parte del trabajo se centra en la actualización de paquetes, herramientas de compilación y componentes fundamentales del sistema.

Entre los elementos presentes en esta primera instantánea destacan el kernel Linux 7.0 y el entorno de escritorio GNOME 50, heredados de la versión LTS anterior. Sin embargo, se espera que a medida que avance el ciclo de desarrollo se incorporen tecnologías más recientes, incluyendo GNOME 51, el kernel Linux 7.2, nuevas versiones de Mesa para gráficos y actualizaciones importantes del compilador GCC.

Canonical utilizará los próximos meses para introducir nuevas funciones, optimizar el rendimiento y corregir posibles incidencias detectadas por la comunidad. De acuerdo con el calendario oficial, Ubuntu 26.10 tendrá una fase beta en septiembre y alcanzará su versión estable el 15 de octubre de 2026.

Las snapshots mensuales se han convertido en una herramienta clave para mejorar la fiabilidad de Ubuntu antes de cada lanzamiento. Gracias a estas compilaciones, los desarrolladores pueden probar cambios de forma continua y obtener retroalimentación temprana de los usuarios más avanzados. Aunque instalar Ubuntu 26.10 Snapshot 1 implica asumir posibles fallos e inestabilidad, también ofrece la oportunidad de conocer antes que nadie la evolución de una de las distribuciones Linux más populares del mundo.

Para quienes disfrutan probando software en desarrollo, esta primera instantánea representa el punto de partida de una versión que promete incorporar mejoras importantes en rendimiento, compatibilidad de hardware y experiencia de escritorio durante los próximos meses.

Las Snapshots están disponibles en este enlace.