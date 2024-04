Cómo paso previo al lanzamiento del entorno de escritorio KDE Plasma 6.1 el conjunto de aplicaciones KDE Gear, el proyecto anunció que ya se lanzó KDE Frameworks 6.1.

Se trata de la primera actualización de la rama 6 y agrega más de 80 bibliotecas a las provistas por el proyecto Qt (La base para las interfaces gráficas del escritorio y las aplicaciones.

Ya se lanzó KDE Frameworks 6.1

La liberación de KDE Frameworks 6.1 es el primero de los tres pasos previos que se necesitan para el lanzamiento del próximo entorno de escritorio KDE Plasma 6.1. El segundo y el tercero se producirán dos actualizaciones más que estarán con nosotros el 10 de mayo y el 7 de junio. Para el escritorio habrá que esperar para mediados de ese mes.

Entre las novedades que se incluyen en esta primera actualización hay un aumento del tamaño del cuadro de diálogo para agregar nuevos widgets al escritorio, un filtro que nos da la posibilidad de si queremos ver o no iconos simbólicos y navegación mejorada usando el teclado en las barras laterales de Kirigami, el componente para crear aplicaciones responsivas.



En este momento en que Microsoft parece decidida a mandar al cementerio ordenadores de más de 4 años, el software libre acude a su rescate y KDE no es la excepción. La aplicación Monitor de sistema ahora podrá mostrar correctamente en equipos con tarjetas gráficas Intel de más de 10 años, además de mejorar la representación y los colores de las barras horizontales en sus widgets.

Otro cuadro de diálogo mejorado es el de Obtener nuevos elementos gráficos. Ahora se puede ver mejor el progreso de las descargas. Además, se solucionaron los problemas que provocaban un mensaje de error en las búsquedas, se encontró la forma de descargar aquellos que solo tienen un único archivo y se mejoró la presentación del mensaje de sobre escribir archivo.

Kirigami, que como dijimos es la biblioteca para el diseño de interfaces adaptables al dispositivo, mejora la animación al mover aplicaciones mientras que en las basadas en QtQuick ya no se mostrarán animaciones si están deshabilitadas globalmente.

El que también recibió mejores fue el tema Breeze en el que se logró la coherencia visual entre los botones de opción y las casillas de verificación y el resto de los componentes. Los iconos del tema y del selector de pantalla adaptándose al esquema de color del sistema.

Otras mejoras tienen que ver con el manejo de archivos. El indexador de archivos Baloo tiene un mejor funcionamiento ya que ahora no se ocupa de archivos en sistemas montados temporalmente y a la corrección de errores que hicieron los desarrolladores. Por otra parte, KDE Plasma 6.1 ahora actualiza la lista de archivos guardados en el disco a los que se accedió recientemente usando el cuadro de diálogo en el archivo de configuración de datos volátiles.

Si no quieres esperar hasta junio para probar todas estas mejoras puedes descargar la versión unstable de KDE Neon, una distribución basada en Ubuntu que es la primera en tener las mejoras que lanza KDE, claro que no la debes usar en trabajos que necesiten de estabilidad.



Por otra parte, si eres usuario de Kubuntu o Ubuntu Studio, no podrás disfrutar de KDE Plasma 6 al menos hasta octubre. Este escritorio se liberó el 28 de febrero, un día antes de la fecha en que se cerraba la importación de características de Debian. Además, por tratarse de una versión de soporte extendido se optó por un escritorio cuya estabilidad ya estuviera comprobada.



En lo personal estoy usando KDE Neon Unstable y, salvo algunos problemas puntuales con algunas aplicaciones funciona muy bien. se carga rápido y las aplicaciones funcionan en forma fluida. KDE Neon admite tanto el uso de paquetes Flatpak como Snap aunque en el segundo caso hay que instalarlos desde la terminal.

La verdad es que yo soy una «Viuda de Unity», la versión original y no la descafeinada que fue posteriormente abandonada por Canonical. Pero, aunque KDE es mi segunda opción, creo que este escritorio mejora día a día.