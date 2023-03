YouTube Music: Un cliente de escritorio no oficial para GNU/Linux

Iniciando el año 2023, tuvimos la grata oportunidad de dar a conocer a una aplicación no oficial con soporte para Linux, de uno de los servicios más útiles y divertidos de Google, es decir, Google Ok, el asistente virtual en línea que solemos usar en Android o iOS y equipos con tecnología IoT. Y este cliente de escritorio no oficial del Asistente de voz de Google sobre GNU/Linux se llamaba Google Assistant Unofficial Desktop.

Mientras que, hoy tenemos el grato placer de mostrar otro cliente de escritorio no oficial con soporte para Linux llamada «YouTube Music», el cual evidentemente por su nombre ha sido creado para permitir gestionar el servicio de YouTube Music de Google. El cual, es una plataforma de streaming de música en línea, que ofrece un catálogo de millones de canciones y álbumes, así como una serie de características únicas como recomendaciones personalizadas, listas de reproducción personalizadas y la capacidad de ver y escuchar vídeos musicales en la misma aplicación.

Pero, antes de iniciar este post sobre la aplicación no oficial, multimedia, multiplataforma y con soporte para Linux llamada «YouTube Music», les recomendamos que luego exploren la anterior publicación relacionada:

YouTube Music: App no oficial, multimedia y multiplataforma

¿Qué es la aplicación YouTube Music?

Según su sección oficial en GitHub, este desarrollo de software es descrito brevemente de la siguiente forma:

Es una aplicación de escritorio para YouTube Music, que incluye complementos personalizados integrados, tales como un bloqueador y descargador de anuncios.

Además, algo bueno de este proyecto es que se mantiene vigente y bien actualizado. Ya que, su última versión estable es 1.19.0 de fecha del 31 de diciembre del 2022. Y ofrece archivos instaladores en los formatos siguientes: .yml, .dmg, .exe, .AppImage, .deb, .rpm, .snap, .tar.gz, y .freebsd.

Características

Entre sus características actuales más destacadas podemos mencionar las siguientes:

Es libre, abierta y gratuita. Ofrece un aspecto y una sensación de uso nativo al de la plataforma en línea, ya que, tiene como objetivo mantener la interfaz original. Incluye un genial conjunto de complementos personalizados, para lograr adaptar la aplicación según las necesidades del usuario, en cuanto a: estilo, contenido y características. Y todo esto, con solo activar o desactivar los respectivos complementos con un solo clic.

Y entre los muchos complementos que ofrece están los siguientes 10:

Bloqueador de anuncios. Compresor de audio. Blur Nav Bar. Crossfade. Desactivador de reproducción automática. Discord Descargador de MP3 (Youtube-dl) Volumen exponencial Last.fm Lyrics Genius

Resumen

En resumen, este interesante y útil aplicación no oficial, multimedia, multiplataforma y con soporte para Linux llamada «YouTube Music» seguramente deleitará a muchos usuarios registrados y no registrados en el servicio oficial de Google para Música en línea, es decir, YouTube Music. Mientras que, si ya has conocido o probado antes esta app, será un placer conocer tu opinión o punto de vista, mediante los comentarios.

