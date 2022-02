Zabbix 6.0 ya fue liberado y estas son las novedades de esta nueva LTS

Se acaba de dar a conocer el lanzamiento de la nueva versión del sistema de monitoreo libre y gratuito con Zabbix 6.0 LTS. Esta nueva versión 6.0 se clasifica como Soporte de larga duración (LTS).

Para quienes desconocen de Zabbix, deben saber que este es un sistema universal para monitorear el rendimiento y la disponibilidad de servidores, equipos de ingeniería y red, aplicaciones, bases de datos, sistemas de virtualización, contenedores, servicios de TI, servicios web, infraestructura en la nube.

El sistema implementa un ciclo completo desde la recopilación de datos, el procesamiento y la transformación, el análisis de estos datos para detectar problemas y el almacenamiento de estos datos, la visualización y el envío de alertas mediante reglas de escalamiento.

El sistema también ofrece opciones flexibles para ampliar los métodos de recopilación de datos y alertas, así como opciones de automatización a través de una potente API. Una sola interfaz web implementa la administración centralizada de las configuraciones de monitoreo y la distribución basada en roles de los derechos de acceso a varios grupos de usuarios.

Principales novedades de Zabbix 6.0 LTS

En esta nueva versión que se presenta el soporte para un modelo de servicio de recursos escalable, que incluye informes de SLA y un widget, notificaciones sobre el hecho de un cambio en el estado de un servicio, un sistema flexible de derechos, reglas complejas para calcular el estado de los servicios, mapeo de problemas con los servicios por etiquetas y escalabilidad a más de 100.000 servicios

Otra de las novedades que se presenta en esta nueva versión es la compatibilidad con los nuevos widgets Top hosts», «Item value», «Geo map», asi como tambien el monitoreo de Kubernetes listo para usar, el soporte para monitorear parámetros de certificados SSL y TLS, soporte para cargar complementos de terceros para el agente Zabbix y supervisión avanzada de VMware.

Por otra parte, tambien podremos encontrar un conjunto de funciones de aprendizaje automático para la detección de anomalías y el monitoreo de línea de base.

Tambien se destaca la compatibilidad con métricas calculadas por texto, asi como tambien el soporte para guardar el estado de monitoreo de los archivos en el agente para un monitoreo altamente confiable de los archivos de registro y la capacidad para actualizar la lista de métricas personalizadas sin reiniciar el agente.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Minimización de dependencias entre plantillas, todas las plantillas oficiales pasaron a ser planas y sin dependencias de terceros

Posibilidad de desactivar los mensajes de «escalada cancelada»

Uso de claves únicas en tablas históricas para reducir el volumen de datos

Compatibilidad con macros para mostrar la expresión de activación con valores expandidos

Compatibilidad con análisis de causa raíz, incluidas macros para alertas

soporte para política de complejidad de contraseñas y comparación de diccionarios

registro de auditoría mejorado y de alto rendimiento, incluso en el lado del servidor Zabbix

asignación de sondeadores ODBC a una clase separada con la capacidad de controlar su número

mejoras de rendimiento y uso de memoria reducido al sincronizar la configuración con un proxy

admite configuraciones de proxy de hasta 16 GB

soporte utf8mb4 para MySQL y MariaDB

Soporte de compresión para monitoreo WEB

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Zabbix en Ubuntu y derivados?

Si quieres instalar esta utilidad en tu sistema, podrás hacerlo abriendo una terminal (puedes utilizar la combinación de teclas Ctrl + Alt + T) y en ella vas a teclear lo siguiente:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1%2Bubuntu20.04_all.deb sudo dpkg -i zabbix-release_6.0-1%2Bubuntu20.04_all.deb sudo apt update sudo apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent

Tal y como se mencionó al inicio Zabbix hace uso de una base de datos para almacenar información, por lo que debes contar con alguna de las soportadas ya instalada en tu sistema, además de hacer uso de Apache, por lo que te recomiendo la instalación de Lamp. Hecha la instalación ahora debemos crear una base de datos para Zabbix, esto lo podemos hacer tecleando:

sudo mysql -uroot -p password mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin; mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'contraseña'; mysql> quit

En donde ‘contraseña’ es la contraseña de tu base de datos que debes recordar o anotar para posteriormente colocarla en un archivo de configuración.

Ahora vamos a importar lo siguiente:

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Y vamos a editar el siguiente archivo, en donde vamos a colocar el password de la base de datos:

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Y vamos a buscar la linea “DBPassword=” en donde vamos a colocar la contraseña de la base de datos.

Ahora vamos a editar el archivo /etc/zabbix/apache.conf:

Y buscamos la linea “php_value date.timezone” la cual vamos a descomentar (quitando el #) y vamos a colocar nuestra zona horaria (en mi caso México):

php_value date.timezone America/Mexico

Finalmente reiniciamos el servicio con:

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

Para acceder a Zabbix, lo puedes hacer desde tu navegador web dirgiendote a la ruta (en caso de un servidor) http://server_ip_or_name/zabbix o en un equipo local localhost/zabbix