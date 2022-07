Zabbix 6.2 ya fue liberado y estas son sus novedades

Se acaba de dar a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Zabbix 6.2, versión en la cual se han realizado una gran cantidad de cambios y mejoras y de las cuales se destaca por ejemplo la capacidad de ocultar problemas irrelevantes, asi como tambien las mejoras de integración con plataformas y servicios, entre otras cosas más.

Para quienes desconocen de Zabbix, deben saber que este es un sistema universal para monitorear el rendimiento y la disponibilidad de servidores, equipos de ingeniería y red, aplicaciones, bases de datos, sistemas de virtualización, contenedores, servicios de TI, servicios web, infraestructura en la nube.

Principales novedades de Zabbix 6.2

En esta nueva versión que se presenta de Zabbix los administradores ahora tienen la capacidad de ocultar problemas irrelevantes suprimiéndolos, ya que ahora se pueden suprimir problemas hasta un punto específico en el tiempo o suprimir problemas indefinidamente, hasta que la supresión se elimine manualmente, ademas de que las operaciones de acción relacionadas con los problemas suprimidos se pausarán hasta que se eliminen los problemas.

Otros de los cambios que se destacan de Zabbix 6.2 son los nuevos medios de protección contra ataques XSS, ademas de que se ha implementado SNI para el protocolo TLS para la comunicación entre varios componentes de Zabbix.

Tambien se destacan las mejoras destinadas a simplificar la configuración de trabajo y seguimiento tales como la visualización de datos de texto en el widget «Top hosts», que se muestre el número de elementos de datos para cada host en «Monitoring→Hosts», memorización de parámetros de filtro en el apartado «Monitorización», enlaces a las secciones relevantes de la documentación en cada formulario de la interfaz de Zabbix, formato digital para mostrar la hora en el widget «Reloj» y una nueva apariencia para el tablero global en la configuración inicial.

Por otra parte, tambien se destaca la integración con plataformas de mesa de servicio Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP, ManageEngine Service Desk, asi como tambien la integración con los sistemas de notificación de usuarios Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Signal, Express.ms, Rocket.Chat.

De los demás cambios que se destacan de la nueva versión:

Datos de texto en elementos calculados.

Comprobación condicional de elementos activos fuera de servicio después de reiniciar el agente Zabbix.

Administre plantillas, etiquetas y valores para etiquetas de host y macros creadas mediante reglas de detección automática.

Actualización de la configuración del proxy pasivo a pedido.

Ocultar manualmente los problemas seleccionados hasta un determinado momento o durante un período de tiempo.

Mostrar el estado de las comprobaciones activas en «Monitoreo->Hosts».

Soporte para grupos de plantillas.

Nuevas características del widget gráfico.

Nuevas funciones para recopilar métricas y detectar problemas:

Recopilación de datos del registro de Windows.

Nuevas capacidades de monitoreo de la plataforma VMWare.

Monitoreo de procesos para Linux, Windows y otras plataformas.

Mejoras de rendimiento y accesibilidad:

Implementación rápida de cambios de configuración sin una relectura completa de los datos.

Mejoras de seguridad:

Uso de múltiples servidores LDAP para la autenticación de usuarios.Función hmac() para webhooks y motor JS.

Macros de inventario {INVENTARIO.*} para scripts de usuario.

Soporte para desencadenar dependencias entre hosts y plantillas.

Compatibilidad con PHP8.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Zabbix en Ubuntu y derivados?

Para los interesados en poder instalar la nueva versión, es importante mencionar que para actualizar desde versiones anteriores, solo necesita instalar nuevos binarios (servidor y proxy) y una nueva interfaz. Zabbix actualizará automáticamente la base de datos. No es necesario instalar nuevos agentes.

Si quieres instalar esta utilidad en tu sistema, podrás hacerlo abriendo una terminal (puedes utilizar la combinación de teclas Ctrl + Alt + T) y en ella vas a teclear lo siguiente:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-1%2Bubuntu22.04_all.deb sudo dpkg -i zabbix-release/zabbix-release_6.2-1%2Bubuntu22.04_all.deb sudo apt update sudo apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent

Tal y como se mencionó al inicio Zabbix hace uso de una base de datos para almacenar información, por lo que debes contar con alguna de las soportadas ya instalada en tu sistema, además de hacer uso de Apache, por lo que te recomiendo la instalación de Lamp. Hecha la instalación ahora debemos crear una base de datos para Zabbix, esto lo podemos hacer tecleando:

sudo mysql -uroot -p password mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin; mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'contraseña'; mysql> quit

En donde ‘contraseña’ es la contraseña de tu base de datos que debes recordar o anotar para posteriormente colocarla en un archivo de configuración.

Ahora vamos a importar lo siguiente:

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Y vamos a editar el siguiente archivo, en donde vamos a colocar el password de la base de datos:

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Y vamos a buscar la linea “DBPassword=” en donde vamos a colocar la contraseña de la base de datos.

Ahora vamos a editar el archivo /etc/zabbix/apache.conf:

Y buscamos la linea “php_value date.timezone” la cual vamos a descomentar (quitando el #) y vamos a colocar nuestra zona horaria (en mi caso México):

php_value date.timezone America/Mexico

Finalmente reiniciamos el servicio con:

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

Para acceder a Zabbix, lo puedes hacer desde tu navegador web dirgiendote a la ruta (en caso de un servidor) http://server_ip_or_name/zabbix o en un equipo local localhost/zabbix