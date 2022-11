La semana del 4 al 11 de noviembre es la número 69 en TWIG, que quien siga este o el blog oficial sabe que son las siglas de Esta Semana En GNOME (This Week In GNOME). En estos artículos nos hablan de novedades que han llegado a su mundo, y en ocasiones de algunas que están por llegar. Una que ya ha ocurrido es que Zap se ha unido al círculo de GNOME, y es una aplicación que permite reproducir sonidos de un tablero para hacer que las retransmisiones en directo sean más entretenidas.

Del resto de novedades, tras estar acostumbrado a Ubiquity y Calamares, llama la atención que han hablado de un instalador que personalmente no conocía, uno cuyo nombre no es el más original del mundo. Se llama OS-Installer (instalador de SO), y ha lanzado una actualización esta semana. A continuación tenéis la lista de novedades de la semana 69 de TWIG.

Esta semana en GNOME

NewFlash 2.1.3 ha llegado con la novedad de que se han mejorado las implementaciones basadas en API de Google Reader, como pueden ser FreshRSS e Inoreader. Los usuarios existentes deberán restablecer la cuenta o volver a entrar para que la experiencia sea lo mejor posible.

Gaphor acaba de completar una modernización de su interfaz de usuario, basada en libadwaita. Ya para el próximo lanzamiento, la aplicación usará los nuevos diálogos («Acerca de…» y los de mensajes) y una vista de pestañas.

GLib ha arreglado un bug en glib-mkenums por el que los miembros privados del enum no se utilizaban para calcular los valores posteriores del enum.

Loupe soporta ahora mostrar imágenes en la orientación correcta, basándose en los metadatos, así como la rotación manual de las imágenes con unos botones y gestos táctiles.

OS-Installer 0.3 ha llegado con: Las listas se desplazan de forma más intuitiva y tienen un aspecto más agradable. Se ha añadido una página de bienvenida opcional con texto personalizable por la distribución, una página de resumen para confirmar la selección, una página de características opcionales con la que las distribuciones pueden ofrecer opciones adicionales y añadido y actualizado traducciones (alemán, croata, español, estonio, francés, georgiano, italiano, occitano, polaco, portugués (Brasil), sueco y ucraniano). Se ha revisado la página del teclado para hacerla más sencilla. Muchas nuevas opciones de configuración para las distribuciones, por ejemplo, omitir la página de usuario y zona horaria cuando se utiliza gnome-initial-setup. Se comenta que ya hay una primera distribución que está probando el instalador, pero no han dicho de cuál se trata.

Tube Converter v2022.11.0 ha añadido soporte para traducciones, habiendo ya algunas disponibles. Entre las novedades, tenemos: Se ha solucionado un problema por el que los vídeos no podían descargarse en ARM64. Se ha solucionado un problema por el que «Mejor» y «Buena» descargaban la misma calidad de vídeo. Se ha mejorado el diseño del diálogo de registros



Tagger 2022.11.0 también ha llegado con soporte para traducciones, y también hay ya disponibles algunas. Otros cambios incluyen la solución al redimensinar el diálogo de la información de búsqueda avanzada.

Komikku 1.4.0 ha llegado con muchas mejoras desde la v1.0.0: Se ha añadido una búsqueda global. Nuevo servidor local que permite leer cómics en formatos CBZ y CBR. Se ha añadido Comic Book Plus. La carga se ha mejorado con una barra de progreso. Las portadas en horizontal se convierten ahora en vertical. La velocidad de descarga se ha mejorado. Mejorado el renderizado para la numeración de páginas. Mejorado el modo de lectura Webtoon. Se ha corregido la detección de capítulos de lectura.



Crosswords 0.3.5 ha llegado, y ahora también está disponible en Flathub: Más de 100 nuevos rompecabezas disponibles. Nuevo diseño adaptable para manejar una amplia variedad de tamaños de pantalla. Nuevo ajuste: cambio de movimiento. Restauración del tamaño de la ventana al reiniciar. Definición de tipos mime para archivos ipuz/jpz/puz y carga de archivos jpz/puz desde la línea de comandos. El convertidor .puz importa círculos y rompecabezas rebuscados. Soporte de casos de uso de enumeración más complejos. Mejoras en el contraste y el color de la forma de las celdas. Soporte HTML para pistas y metadatos. Mejora de la visualización y colocación de los campos de introducción/notas.

Auto Activities 15 ha sido lanzada. Es una extensión que muestra una vista de las Actividades cuando no hay ventanas en el espacio de trabajo. Añadido soporte de metadatos para GNOME 43. Diálogo más moderno usando libadwaita. Varias correcciones de errores.



Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes e información: semana #69 en TWIG.