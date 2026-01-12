Zen Browser: Un útil Navegador web enfocado a la privacidad

El año 2026 ya está corriendo y como es de esperarse, muchos desarrollos de software (distribuciones, aplicaciones y sistemas) libres y abiertos nos esperan por delante para hablar de ellos, tanto para mencionar sus actualizaciones y avances como, por primera vez, en caso de ser necesario. Y precisamente en este último caso, aprovecharemos para hablar por primera vez de un interesante Navegador web enfocado a la privacidad llamado «Zen Browser».

Y si bien es cierto que, es la primera vez que abordaremos en profundidad a dicho desarrollo del linuxverso, no es la primera vez que lo mencionamos. Ya que, en marzo de 2025, en una publicación llamada «Top 2025: Útiles e interesantes Navegadores de Internet para Linux» lo mencionamos, junto a otros 34. Muchos de los cuales son bien conocidos y usados por muchos alrededor del mundo, junto a otros pocos menos conocidos y usados, con enfoques especiales y diferentes para diversos tipos de usuarios y ordenadores.

Top 2025: Útiles e interesantes Navegadores de Internet para Linux

Pero, antes de iniciar esta nueva, interesante y útil publicación sobre dicho Navegador web llamado «Zen Browser»

Hoy en día, en esta era digital actual, donde la navegación web es una parte central y fundamental de la actividad diaria de cualquier usuario, tanto para el trabajo como para el entretenimiento, el poder conocer el mejor abanico de ofertas disponible en esta categoría es algo muy útil. Puesto que, nos permite elegir el navegador web más adecuado para nuestras necesidades y requerimientos. Lo que, a su vez, puede marcar una gran diferencia en términos de la eficiencia y la seguridad tengamos al navegar por Internet.

Zen Browser: Un útil Navegador web enfocado a la privacidad

¿Qué es Zen Browser?

Según los desarrolladores del Navegador web «Zen Browser» dicho desarrollo es descrito brevemente en su sitio web oficial de la siguiente forma:

Zen Browser es un Navegador web basado en Mozilla Firefox que ofrece un diseño atractivo, y esta centrado en la privacidad y repleto de funciones útiles e interesantes, cuyo objetivo es llevar la productividad de los usuarios a un nuevo nivel.

Además, añaden y aclaran lo siguiente:

Nos importa tu experiencia, no tus datos. Somos simplemente un grupo de desarrolladores y diseñadores que se preocupan por tu experiencia en la web. Creemos que internet debería ser un lugar donde puedas explorar, aprender y conectar sin preocuparte por la recopilación de tus datos.

Mientras que, en su repositorio oficial en GitHub destacan lo siguiente:

Es de código abierto y multiplataforma (Windows, macOS y Linux: amd64 y arm64). Tiene una versión estable: Actualmente compilada sobre Mozilla Firefox versión 146.0.1. Tiene una versión en desarrollo: Actualmente compilada sobre Mozilla Firefox versión RC 147.0.

Características de seguridad, privacidad y anonimato

Por último, entre sus más destacadas características de seguridad, privacidad y anonimato destacan algunas como:

Personalización de la configuración de seguridad: Zen Browser te permite personalizar la configuración de privacidad y seguridad para mejorar la seguridad de la navegación web. Pronta implementación de parches y actualizaciones de seguridad: Los parches y actualizaciones de seguridad de Firefox, tan pronto como se publican, se implementan en Zen Browser para así mantener a salvo la aplicación de vulnerabilidades conocidas. Empleo de DNS sobre HTTPS : Zen Browser permite a los usuarios habilitar DNS sobre HTTPS, de forma tal, de que se envíen sus solicitudes de nombre de dominio a través de una conexión cifrada , proporcionando un DNS seguro y haciendo más difícil que otros vean a qué sitio web está a punto de acceder. Modo solo HTTPS implementado por defecto : Con el objetivo de garantizar una conexión segura a los sitios web mediante el uso de la versión HTTPS siempre que sea posible. Esto debido a que, HTTPS encripta la comunicación entre el usuario y el sitio web, protegiendo los datos de la interceptación de hackers. Protección de seguimiento implementada: Para proteger la privacidad del usuario, Zen Browser incluye protección contra rastreo . De esta forma, impide automáticamente que sitios web y anunciantes rastreen su actividad en línea, dificultando así que terceros recopilen los datos y muestren anuncios personalizados. Mecanismos activados para evitar el contenido engañoso y aumentar la protección contra software peligroso: Con el fin de proteger al usuario contra actividades y acciones de phishing, malware y sitios web fraudulentos . Para ello, se aplican filtros de URL y análisis en tiempo real para bloquear contenido dañino. OCSP ( Protocolo de Estado de Certificado en Línea) habilitado : Zen Browser utiliza OCSP para comprobar la validez del certificado de seguridad de un sitio web. Esto garantiza que solo se conecte a sitios web seguros con certificados actualizados y válidos, lo que le protege de sitios maliciosos con certificados caducados o revocados.

Pantallazos de la aplicación

Arranque inicial

A nivel de la gestión de contraseñas, cookies y caché, Zen Browser cifra automáticamente las contraseñas guardadas para proporcionar una capa adicional de seguridad con el fin de proteger las credenciales de inicio de sesión. Mientras que, las cookies y la caché las gestiona según estrictas políticas de privacidad para garantizar que todos los datos se almacenen de forma segura y solo el usuario pueda acceder a ellos.

Configuración

Imágenes extras

