Zentyal 8.0 llega basado en Ubuntu 22.04.3 LTS y presenta estas mejoras

Se dio a conocer hace poco el lanzamiento de la nueva versión de Zentyal 8.0 y en esta nueva versión se ha trasladado la base del sistema a la base de Ubuntu 22.04.3 LTS con lo cual Zentyal 8.0 recibe todas las mejoras de esta actualización punto de Ubuntu. Por la parte de las mejoras que presenta, se han realizado una gran cantidad de cambios en diferentes apartados, tales como el antivirus, Kernel, DNS, entre otros.

Para quienes desconocen de Zentyal, deben saber que esta es una distro Linux basada en Ubuntu Server, que tiene como objetivo proporcionar una solución integral para la administración de redes y servidores, especialmente diseñada para pequeñas y medianas empresas. Zentyal ofrece una interfaz de usuario gráfica intuitiva que simplifica la configuración y gestión de servicios de red y servidores, como el controlador de dominio, el servidor de correo electrónico, el servidor de archivos, la gestión de redes y el servidor de seguridad.

Principales novedades de Zentyal 8.0

Zentyal 8.0 llega con base en Ubuntu 22.04.3 LTS, lo que se traduce que por la parte del corazón del sistema podremos encontrar el Kernel de Linux 6.2, asi como tambien ahora que se eliminen paquetes, se use «apt-get autoremove –purge« en lugar de «apt-get purge«, ya que las dependencias que no eran utilizadas no eran eliminadas junto con el paquete en cuestión.

Por la parte de las modificaciones realizadas en el Kernel, se menciona que se han eliminado las dependencias de compilación obsoletas y la corrección de propietarios de bloqueo SHM, asi como también que se establecieron los permisos de ejecución al archivo cleantmp y se desactivaron las actualizaciones automáticas. También se ha incrementado el nivel de compatibilidad de debian/compat, se han desactivado las actualizaciones automáticas y se establecieron los permisos de ejecución al archivo cleantmp.

Ademas de ello, Zentyal 8.0 presenta mejoras el apartado del Antivirus se han eliminado las dependencias de ClamAV, se actualizaron los stubs, sse añadió un script de activación de módulo y se desactivó temporalmente apparmor y añadió el comando freshclam cuando el módulo está activado para reducir problemas, se actualizaron los stubs y se eliminó el método freshclamEBoxDir no utilizado.

Zentyal 8.0 presenta una serie de mejoras y modificaciones en su módulo de red, ya que se ha eliminado del formulario de vifaces y la marcación de la función como obsoleta. Además, se ha actualizado la lógica del widget de interfaces para mejorar su funcionalidad y facilidad de uso. Ahora se utiliza network-manager-dispatcher en lugar de los hooks dhclient para la gestión de la red y se han realizado cambios en la gestión de la resolución de nombres, reemplazando resolvconf por systemd-resolved cuando es necesario. Otra mejora importante es la adición de rutas estáticas a netplan, lo que proporciona una mayor flexibilidad en la configuración de la red y se han corregido problemas relacionados con la eliminación de bonds y bridges, se ha llevado a cabo una limpieza de código para mejorar la legibilidad y mantenibilidad del módulo de red.

El módulo de Samba también recibió varias mejoras, ya que se ha establecido una versión mínima del paquete libauthen-krb5-easy-perl para garantizar la compatibilidad y estabilidad del sistema. El script de activación del módulo ha sido actualizado, se ha añadido un nuevo script de configuración inicial para facilitar la configuración inicial del módulo de Samba y la expiración de la contraseña para el usuario especial de dominio DNS se ha desactivado para evitar posibles problemas de autenticación. Se ha evitado la enumeración de LDAP para mejorar la seguridad del sistema y se ha añadido una opción para desactivar el recurso compartido de inicio según sea necesario, lo que proporciona una mayor flexibilidad en la configuración del módulo de Samba.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

DNS

Actualizar configuración de Bind9

Añadir un nuevo stub

Eliminar la antigua solución de Systemd

Actualizar scripts de configuración inicial y activación de módulo

Actualizar stub bind9.mas

Gestionar archivo resolv.conf

IPS (Intrusion Prevention System)

Añadir nueva dependencia

Actualizar scripts de configuración inicial y activación de módulo

Correo

Actualizar scripts de configuración inicial y activación de módulo

Corregir permisos de conf de Amavis

Actualizar scripts de configuración inicial y activación de módulo

Actualizar script create-spamassassin-db.

OpenVPN

Cambiar Quagga obsoleto por paquete Frr

Actualizar archivo de instalador de OpenVPN para Windows y ajustar la expresión regular que lo busca

Actualizar scripts de configuración inicial y activación de módulo

Servidor Web

Configurar automáticamente la red y el cortafuegos

Añadir diferentes certificados SSL para cada vhost

Eliminar dependencias de samba y HA

Uso de TryCatch en lugar de TryCatch::Lite

Añadir script de configuración inicial

Actualizar script de activación de módulo

Añadir configuración predeterminada de SSL

Descargar o instalar

De forma predeterminada los desarrolladores ofrecen una imagen ISO del sistema para facilitar el uso de los paquetes que la conforman, esta se puede obtener desde el sitio web oficial de la distribución o puedes hacerlo desde el siguiente enlace.

Otra forma de poder utilizar Zentyal es realizando la instalación de sus paquetes sobre una instalación ya hecha de Ubuntu 22.04 o algún derivado, aunque la recomendación es sobre una edición de servidor.

Para este proceso se ofrecen dos métodos, uno de ellos es utilizando un script que se encarga de todo el proceso y el cual podemos obtener tecleando el siguiente comando:

curl -s download.zentyal.com/install | sudo sh

O el otro es siguiendo los pasos que se detallan en la Wiki de Zentyal en este enlace.