Zorin OS 18.1 resucita la versión Lite y mejora el gestor de ventanas

Hace ya algunos dias los desarrolladores del proyecto Zorin OS (conocido por ofrecer una de las transiciones más amigables para los usuarios que migran desde Windows) dieron a conocer el lanzamiento oficial de su versión 18.1.

Construida sobre la base de Ubuntu 24.04, esta actualización de medio ciclo llega apenas seis meses después de la version principal (18.0) para refinar la experiencia de usuario y ampliar masivamente su soporte de hardware. Lejos de conformarse con ajustes esteticos, esta entrega mejora la gestión de ventanas, potencia el ecosistema ofimático y resucita la esperada edición «Lite», diseñada específicamente para inyectar vida a equipos con recursos limitados.

Principales novedades de Zorin OS 18.1

La gran estrella de esta actualización es la mejora en el modo de mosaico de ventanas (Advanced Window Tiling), una característica diseñada para organizar el área de trabajo sin depender de atajos de teclado complejos. Ahora, al hacer clic en una aplicación acoplada desde la barra de tareas, el sistema trae automáticamente al primer plano todas las ventanas que conforman ese diseño de mosaico específico.

Además, se ha incorporado una herramienta visual para reordenar estos diseños directamente desde el cuadro de configuración, y se ha optimizado el acoplamiento a los bordes de la pantalla para que las ventanas respeten los diseños personalizados en lugar de limitarse a divisiones de media pantalla o cuartos.

Otra de las mejoras que presenta la nueva version es la ampliacion de la base de datos integrada, encargada de detectar instaladores .exe de Windows. Y es que ahora ha sido ampliada en un 40%, reconociendo ahora más de 240 aplicaciones populares. Si un usuario intenta instalar un programa como Plex desde su archivo ejecutable original, Zorin OS intercepta la acción y muestra un cuadro de diálogo sugiriendo la descarga de la versión nativa de Linux directamente desde la tienda de software. En el caso de aplicaciones exclusivas de Windows, el sistema recomendará alternativa, como Evolution Mail en sustitución de Microsoft Outlook.

El regreso triunfal de la edición Lite con XFCE 4.20

Para los usuarios con hardware modesto o portátiles antiguos, la gran noticia es el restablecimiento de la edición «Lite». Esta versión ligera abandona los entornos pesados para abrazar XFCE 4.20, garantizando fluidez sin sacrificar la estética. El administrador de archivos ha sido rediseñado hacia una interfaz mucho más compacta, ideal para pantallas de baja resolución. A pesar de su enfoque en el bajo consumo, la edición Lite estrena soporte nativo para lectores de huellas dactilares, permitiendo la autenticación biométrica desde el panel de ajustes.

El apartado visual también se ha renovado con temas de escritorio redondeados, paletas de colores de alto contraste para facilitar la lectura y la adición de los colores amarillo y marrón en la aplicación Zorin Appearance.

Soporte extendido, núcleo 6.17 y LibreOffice 26.2

Zorin OS 18.1 integra LibreOffice 26.2, la última versión de la suite ofimática que presume de una compatibilidad muy superior con los formatos cerrados de Microsoft Office 365, soporte nativo para Markdown y mejoras de rendimiento al gestionar hojas de cálculo complejas. El entorno general del escritorio ha recibido correcciones de errores que se traducen en una navegación más rápida y fluida, complementadas con detalles de usabilidad como la capacidad de desactivar los iconos de estado de las aplicaciones en la bandeja del panel o la correcta visualización de texto de derecha a izquierda para idiomas como el árabe o el hebreo.

Por la parte del corazon del sistema, esta nueva version a optato por la adopción del kernel Linux 6.17. Este nuevo núcleo expande enormemente el soporte de hardware, integrando controladores actualizados para las recientes tarjetas gráficas NVIDIA, soporte para gráficos Intel Xe3 y una gestión mejorada para arquitecturas híbridas con GPU AMD.

La lista de periféricos ahora abarca sin problemas desde controladores de juego como el PlayStation 5 DualSense hasta consolas portátiles modernas como la ASUS ROG Ally y dispositivos Apple como el Magic Mouse 2. Con todo esto, Zorin OS 18.1 asegura soporte continuo y parches de seguridad garantizados hasta junio de 2029, consolidándose como una opción a considerar.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar y obtener Zorin OS 18.1

Para los interesados en esta nueva versión, deben de saber que soló, tienen que dirigirse a la página web oficial de la distribución y en su sección de descargas podrán obtener la imagen del sistema. Las imágenes del sistema tienen un tamaño de 4 a 8GB y el enlace para poder descargar el sistema es este