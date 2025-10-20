Zorin OS 18: nueva apariencia, mayor compatibilidad y mejoras de productividad

Tras siete meses de desarrollo, Zorin OS 18 ha sido oficialmente lanzado, marcando un importante paso adelante dentro de la distribucion en diseño, productividad e integración de herramientas modernas.

Basada en Ubuntu 24.04 LTS, esta nueva versión promete una experiencia más fluida, atractiva y accesible tanto para usuarios nuevos como para migrantes desde Windows.

Principales novedades de Zorin OS 18

La primera gran transformación se nota en su nuevo tema de diseño, que apuesta por líneas más suaves, esquinas redondeadas y una paleta de colores más clara. El panel inferior ahora tiene un estilo flotante, adaptándose al nuevo aspecto visual renovado de la distribución. El clásico botón de actividades ha sido reemplazado por un indicador dinámico de espacios de trabajo, facilitando el cambio entre tareas activas.

Además, múltiples aplicaciones nativas recibieron un rediseño visual:

Archivos ( Nautilus ) incluye una barra lateral reorganizada y un nuevo botón “Buscar en todas partes”, que permite localizar archivos y documentos por nombre o contenido en varias ubicaciones.

) incluye una “Buscar en todas partes”, que permite localizar archivos y documentos por nombre o contenido en varias ubicaciones. Configuración presenta paneles de preferencias rediseñados para una navegación más intuitiva.

presenta para una navegación más intuitiva. Calendari o estrena una barra lateral con vista mensual y resumen de eventos.

o estrena una de eventos. Evolution y la nueva aplicación GNOME Snapshot ofrecen interfaces más limpias y modernas.

y la nueva aplicación Zorin OS 18 también introduce dos nuevos esquemas de color (amarillo y marrón) y una amplia selección de fondos de pantalla y sonidos actualizados, reforzando su identidad visual.

Por otra parte, el sistema adopta PipeWire como servidor de audio predeterminado, mejorando la calidad y reduciendo la latencia, especialmente con auriculares Bluetooth. Las ventanas ahora se abren centradas por defecto, el inicio de sesión remoto vía RDP está integrado y el menú de Zorin es compatible con pantallas múltiples.

Otra de las novedades que presenta la nueva versión es el nuevo administrador de mosaicos de ventanas, el cual permite organizar el escritorio de manera intuitiva sin necesidad de memorizar atajos de teclado. Con solo arrastrar una ventana a la parte superior de la pantalla, el sistema muestra un menú emergente para seleccionar entre varios diseños de mosaico.

También es posible crear diseños personalizados, habilitar el mosaico automático o configurar atajos propios desde el panel Zorin Apariencia → Ventanas → Mosaico avanzado. Esta función mejora notablemente la multitarea, convirtiéndose en una herramienta clave para usuarios productivos.

Integración total con la web y servicios en la nube

Zorin OS 18 no se queda atrás con las innovaciones, ya que llega con la herramienta de Aplicaciones Web, que permite convertir cualquier sitio en una aplicación de escritorio totalmente funcional. Gracias a ella, los usuarios pueden acceder a Microsoft Office 365, Teams, Google Docs o Adobe Photoshop directamente desde el menú de inicio, como si se tratara de programas nativos.

Además, el soporte para Microsoft OneDrive se ha integrado en la aplicación Cuentas en línea, lo que facilita la sincronización de archivos en la nube. Los documentos almacenados se muestran en la barra lateral de Archivos, lo que convierte la transición desde Windows en una experiencia más fluida.

Compatibilidad mejorada con aplicaciones de Windows

Zorin OS 18 continúa ampliando su compromiso con los usuarios que migran desde Windows. Su base de datos interna ahora reconoce más de 170 instaladores populares de ese sistema y

o versiones web cuando sea posible.

Por ejemplo, si se intenta instalar Microsoft Office, el sistema ofrece opciones como LibreOffice o la versión web oficial. Estas sugerencias buscan reducir la dependencia del software propietario y fomentar la adopción de soluciones libres.

Además, la compatibilidad con programas de Windows se beneficia de la actualización a Wine 10, que amplía el número de aplicaciones y juegos ejecutables de forma nativa en Linux.

Nuevas herramientas, más funciones y mejor rendimiento

Zorin OS 18 incorpora múltiples mejoras de rendimiento y compatibilidad de hardware, junto con herramientas orientadas a la educación y la productividad profesional:

La edición Pro añade once aplicaciones , entre ellas Deskflow (para compartir ratón y teclado entre equipos), Warp (transferencias seguras de archivos), Valot (gestión de tiempo de trabajo) y Easy Effects (procesamiento avanzado de audio).

, entre ellas Deskflow (para compartir ratón y teclado entre equipos), Warp (transferencias seguras de archivos), Valot (gestión de tiempo de trabajo) y Easy Effects (procesamiento avanzado de audio). La edición Education, por su parte, suma aplicaciones como Gradebook, Spedread y TurboWarp, diseñadas para mejorar el aprendizaje y la programación.

Con soporte extendido hasta 2029, esta versión se posiciona como una opción estable y moderna para entornos personales, empresariales y educativos. Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar y obtener Zorin OS 18

Para los interesados en esta nueva versión, deben de saber que soló, tienen que dirigirse a la página web oficial de la distribución y en su sección de descargas podrán obtener la imagen del sistema. Las imágenes del sistema tienen un tamaño de 3.6 y 7.6 GB y el enlace para poder descargar el sistema es este.