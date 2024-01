Hace unos días, KDE dio a conocer por redes sociales cuál será el fondo de pantalla que usará Plasma 6.0. Por lo que vemos, se continúa con la tendencia de abandonar la tendencia de los fondos de pantalla que predominaron en Plasma 5, aquellos que tanto me gustaban. Y no, no me he liado con la frase anterior. Hubo un tiempo en el que Plasma tuvo formas geométricas que, desde mi punto de vista, quedaban muy estéticas. Ahora muestran otro tipo de fondos, y ya se puede ver en el actual 5.27, que muestra una montaña, o el de 5.25, que era un dibujo… sencillamente no hecho para mí.

El fondo de pantalla se llama «Sol/Cometa». Y es que en la versión clara hay un sol de fondo, pero en la versión oscura, como esto es imposible, el sol da paso al cometa. En el resto de la escena vemos un árbol y unas nubes que parecen estar dibujadas a mano.

And the Winner of the Plasma 6 Wallpaper Competition is… “Sun/Comet”! 🏆

Congratulations to the winner 🖌️ and we look forward to enjoying your work on our desktops.https://t.co/yFcnc64Lg9 pic.twitter.com/WMejQkhPyx

— @kde@floss.social (@kdecommunity) January 14, 2024