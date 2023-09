Comienza octubre y con él llega la última oportunidad para quienes vivimos en el hemisferio sur de poder ir a la playa sin que nos tomen por una ballena varada. Es por eso por lo que vamos a hacer una lista de aplicaciones de Linux para estar en forma.

Por supuesto, que los del hemisferio norte no tienen que esperar al 21 de marzo para empezar a usarlas, después de todo no somos osos y no necesitamos acumular grasa para hibernar.

Aplicaciones de código abierto para estar en forma

wger

Este programa está disponible para Linux en FlatHub y en versión móvil tanto en la tienda de aplicaciones de Google como en F-Droid. Es una aplicación diseñada por amantes del ejercicio físico y la buena salud que permite hacer el seguimiento del entrenamiento y las comidas.

Algunas características de la aplicación:

Creación de entrenamientos personalizados: El programa nos permite elegir entre más de 200 ejercicios diferentes para crear nuestras rutinas.

Modo gimnasio: El programa nos va guiando sobre los pasos que debemos seguir en nuestra rutina de ejercicios.

Registro: La aplicación nos permite llevar estadísticas sobre nuestro peso y progreso en el entrenamiento.

Plan de alimentación: wger cuenta con una base de datos con información nutricional sobre más de 78000 alimentos con los cuales podemos armar nuestra dieta en el calendario.

Health

Otra aplicación en formato Flatpak. Se trata de un registro del peso, los pasos dados diariamente y las actividades físicas realizadas. Los datos pueden sincronizarse desde el dispositivo Google Fit o ingresados manualmente.

musclecalc

Desde la tienda de Snap nos llega esta calculadora para la terminal que nos permite saber el peso máximo que se puede levantar en una sola repetición de un ejercicio físico. Para realizar los cálculos se tienen en cuenta la masa corporal, el tipo de ejercicio y el número máximo de repeticiones que se pueden realizar sin incorporar peso adicional.

Diet Clock

Este programa, también parte del catálogo de Snap, se describe como un reloj en tiempo real que simula el funcionamiento del metabolismo humano. El funcionamiento es similar al de un cronómetro. Solo hay que indicar la cantidad de calorías máximas e ir registrando los alimentos que se consumen. Puede utilizarse desde varios dispositivos y la sincronización se hace en línea.

Una vez definida la cantidad de calorías diarias la aplicación nos irá indicando si consumimos demasiadas o pocas calorías. Ese total se compara con la información que ingresamos sobre lo que consumimos y el ejercicio que realizamos. Tambíen se ajusta automáticamente por el paso del tiempo según nuestro perfil de metabolismo.

Características del programa:

Requiere registro gratuito para la sincronización.

Disponible para 10 plataformas y 26 idiomas.

Copia de seguridad y sincronización automática.

Estimación realista de la pérdida de peso.

Información estimada sobre la quema de calorías.

Completa información nutricional.

Ajuste de proporción de macronutrientes (Carbohidratos, grasas y proteínas)

Base de datos de alimentos dividida en categorías.

Umbral de calorías ajustables.

Posibilidad de agregar alimentos y ejercicios a la base de datos.

Resumen del día.

Dos advertencias sobre este programa.

Aunque sigue en los repositorios, el Snap no se actualiza desde el 2018. Los médicos ya no creen que el recuento de calorías sea una forma adecuada de controlar el peso.

Recipes

No se trata de una aplicación pensada específicamente para estar en forma. Se trata de un gestor de recetas que puede encontrarse en los repositorios de las distribuciones basadas en GNOME y en la tienda de Flathub. Sin embargo, una alimentación adecuada es clave en la pérdida de peso y Recipes resulta un aliado invaluable para esto.

Además de su propia colección de recetas, incluyendo secciones de comida saludable y comida vegana, la aplicación nos permite ingresar nuestras propias recetas, compartirlas con nuestros contactos o la comunidad e imprimirlas. También genera listas de compra y nos permite seguir los pasos sin tener que tocar el ratón o teclado.

Antes de terminar, un importante recordatorio. Un plan de ejercicios físicos tiene que estar supervisado o al menos indicado por un entrenador profesional previa autorización de un médico. Un plan de alimentación tiene que ser superviasdo o al menos indicado por un nutricionista. No cometan inmprudencias que si perdemos lectores los tengo que pagar yo.