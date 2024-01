Si algo aprendí en mis años de comerciante minorista es a no dar por supuesto que la gente sabe los conceptos básicos. Es por eso por lo que voy a hacer una breve introducción a las particiones en Linux.

Durante mucho tiempo, dentro de la comunidad hubo la mala costumbre de despreciar a los novatos negándose a contestar sus preguntas y mandándolos a buscar en Google. Aún quienes jamás caímos en eso, solemos cometer el error de no volver cada tanto a lo básico.

Ninguno de nosotros nació sabiendo, y el novato de hoy puede ser el Linus o el Stallman de mañana.

Qué es una partición

Una partición es una subdivisión realizada por software del dispositivo de almacenamiento. El sistema operativo considerará en la práctica a cada partición como si fuera un medio de almacenamiento independiente. Esto resulta útil por ejemplo si tenemos datos a los que queremos acceder desde diferentes sistemas operativos, si hay información que queremos ocultar o datos que no queremos que se pierdean al instalar desde cero una nueva versión de Linux.

Breve introducción a las particiones en Linux

Antes de poder instalar en el disco duro de nuestro ordenador un sistema operativo y, para poder gestionar la información tanto en este como en dispositivos de almacenamiento externos como pendrives o tarjetas de memoria, es necesario realizar una serie de pasos previos.

Aunque muchas veces los discos rígidos vienen listos para usar e incluso con software utilitario, lo más seguro es que solo estén preparados para Windows. Es entonces que tendremos que borrar su contenido. Te recomiendo que hagas una copia de lo que contenga antes de hacerlo..

Una restricción que debemos tener en cuenta es que por razones obvias no podemos modificar la partición del sistema operativo que estamos utilizando. Es el motivo de por qué para realizar cualquier cambio necesitaremos otro sistema operativo. Es posible utilizar uno instalado en nuestro ordenador o dispositivo extraíble, una distribución Linux en modo live diseñada para tareas de mantenimiento o reparación o el medio de instalación de cualquier distribución Linux.

En el modo live el sistema operativo se ejecuta en la memoria de la computadora por lo que no requiere instalación

Volviendo al tema del artículo, cualquier medio de almacenamiento con permiso de escritura necesita al menos de una partición de un tamaño igual o menor al de su capacidad. Si queremos que esa partición almacene datos, debe ser formateada con un sistema de archivos.

Una ventaja de las distribuciones Linux sobre Windows es que pueden leer los datos de las particiones que usa este último sin necesidad de software adicional. Aunque en la versión en desarrollo de algunos de los anteriores lanzamientos de Windows se incluyó la posibilidad de leer las particiones Linux, nunca se liberó oficialmente, por lo que sí se mecesitará software adicional.

Con respecto a la cantidad de particiones que se pueden crear, en la actualidad no existen restricciones, salvo las dadas por la lógica. No tiene sentido crear múltiples particiones que no son lo suficientemente grandes para resultar útiles.

Dijimos que cada partición necesita de un sistema de archivos. Un sistema de archivos es una forma de organizar los datos almacenados. Aunque en un disco pueden convivir múltiples sistemas de archivos, cada partición podrá tener solo uno.

Además de los datos almacenados, los sistemas de archivos incluyen la información necesaria para acceder a estos como su nombre, su tamaño y los permisos de acceso. Se incluye un índice que además de los contenidos señala su localización para permitir acceder a ellos más rápidamente.

Siempre es conveniente antes de cambiar el sistema de archivos de una partición hacer copias de los datos importantes, formatearla y volver a copiar la información. Hay quién dice que se puede cambiar el sistema de archivos sin formatear, pero es un riesgo que no se justifica.

En el próximo artículo nos meteremos más profundamente en el tema de tablas de particiones y sistemas de archivo.