Linux nunca ha sido la mejor plataforma para jugar, y, sinceramente, creo que jamás lo será. Con una cuota de mercado tan alta en manos de Windows, pocos son los que sacan algo realmente decente para macOS, y muchos menos los que lo hacen para Linux. Cierto es que existen Steam y Proton, pero al cesar lo que es del cesar. Aún así, hay proyectos para mejorar la experiencia de jugar en Linux, y Canonical está ahora fichando a gente para un equipo al que llamarán Ubuntu Gaming Experience.

No hace mucho tiempo desde que el componente de Canonical más joven lanzó Gamebuntu, que no es otra cosa que software preparado para instalar todo lo necesario para que jugar en Ubuntu sea mejor. Canonical dijo que se metería de lleno en esto cuando llegara la versión snap de Steam, y eso tuvo lugar el mes pasado. Ahora parece que van a empezar a trabajar de verdad en mejorar la experiencia de jugar en Ubuntu, y parece que nada de esto tiene que ver con lo que hizo el joven indio. O quizá sí, quizá les animó a coger impulso.

Ubuntu Gaming Experience se encargará de facilitar jugar a mejores títulos en Ubuntu

En la página en donde nos hablan del proyecto del equipo de Ubuntu Gaming Experience, leemos que:

Ofrecer una experiencia de juego completa va más allá de la compatibilidad; se trata de maximizar el rendimiento en una amplia gama de hardware, garantizar que el sistema antitrampas sea sólido y seguro, facilitar el acceso a herramientas para la creación de contenidos, la gestión de controladores y la superposición de HUD, así como garantizar que los mandos de juego, los auriculares, los teclados RGB y los ratones para juegos sean totalmente compatibles y personalizables.

También mencionan a Proton, una pieza importante en todo esto que tan buenos resultados está dando y del que también salen beneficiados los usuarios de la Steam Deck. Y no podemos saber en qué acabará todo esto, pero sólo podemos pensar en que las cosas mejorarán. En un futuro cercano, el trabajo de este equipo, de Steam y de otros como Saraswat, que se encarga de Gamebuntu, entre otras cosas, harán que la experiencia de jugar en Linux sea mucho mejor.

Claro está, o me lo parece a mí, usando software que lo que hace en realidad es que juegos de Windows sean compatibles con Linux no puede ponernos por encima del sistema de Microsoft para estos menesteres, pero sí permitirá que muchos usuarios se olviden de Windows por completo, por lo menos los que no piensen sólo en jugar.