En una movida dirigida claramente a captar a las empresas que van a quedar huérfanas del soporte a Windows 10, Canonical lleva a 12 años el soporte a las versiones LTS de Ubuntu.

No se trata de de una extensión automática, ya que para llegar a los 10 años hay que suscribirse al servicio Ubuntu PRO (Gratuito hasta 5 equipos) y contratar una suscripción adicional para los dos años restantes.

Canonical lleva a 12 años el soporte de Ubuntu LTS

Según se conoció en el día de ayer, Canonical anunció la disponibilidad general de un complemento de Ubuntu Pro conocido como Legacy Support, Legacy Support amplía la cobertura de seguridad y soporte a 12 años a partir de la ya existente Ubuntu 14.04.

Como dijimos al principio, las versiones de Ubuntu con soporte a largo plazo, tienen garantizado cinco años de mantenimiento de seguridad estándar en el repositorio principal de Ubuntu. Para los suscriptores de Ubuntu Pro se lleva el total a 10 años y extiende la cobertura al repositorio universe.

Además de las actualizaciones, Ubuntu Pro incluye la atención del personal de Canonical mediante tickets y llamadas telefónicas.

Maximilian Morgan, vicepresidente global de Ingeniería de Soporte en Canonical, explicó los motivos del lanzamiento:

Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes años adicionales de mantenimiento de seguridad y soporte para los lanzamientos LTS de Ubuntu. Dando continuidad a 20 años de excelencia en código abierto, Canonical brinda mantenimiento y soporte de seguridad experto a clientes de todo el mundo. Con Legacy Support, capacitamos a las organizaciones para navegar sus necesidades operativas e inversiones en código abierto con confianza, asegurando que sus sistemas permanezcan disponibles, seguros y soportados durante muchos años más.

El lanzamiento se produce unos días antes del fin de la cobertura de Ubuntu 14.04 que vencía en abril de este año. Al contratar Legacy Support los usuarios corporativos obtendrán dos años de mantenimiento de seguridad ampliado además de la atención telefónica y mediante tickets.

Ubuntu 14.04 Trusty Tahr fue lanzado originalmente el 17 de abril del 2014 y venía con las siguientes características:

Kernel Linux 3.13

Escritorio Unity 7.

No es para usuarios domésticos

La mayoría de los usuarios domésticos no dejamos la versión de Ubuntu instalada más allá de los 5 años estándar. De hecho, a mi no me dura ni 4 meses ya que suelo instalar las versiones en desarrollo apenas son usables. Sin embargo, las organizaciones necesitan estabilidad y no pueden exponerse a los riesgos de ver la ejecución de sus sistemas interrumpida por errores o problemas de seguridad.

Un punto a tener en cuenta es que Windows 10, el sistema operativo de escritorio más utilizado dejará de tener soporte en octubre del año que viene y, la mayor parte de los equipos no cumplen con las especificaciones de Windows 11.

Un estudio conocido cuando se lanzó Windows 11, reveló que la mitad de las estaciones de trabajo empresariales que se relevaron no llegaron a cumplir con los requisitos de hardware que exige Microsoft para correr con la versión más actual de su sistema operativo. Y, los requisitos no se aflojan con el próximo Windows 12.

Windows 11 ya no puede ser ejecutado en equipos manufacturados antes de 2019, incluyendo hardware que nadie calificaría de obsoleto como las CPU Intel Core de séptima generación o CPU AMD Zen de primera generación.

Según se estimó en ese momento, apenas el 44,4% de los ordenadores llegan a cumplir con los requisitos de CPU de Windows 11 y, solo el 52,5% cumplen con la exigencia del Trusted Platform Module 2.0. La cosa mejora con RAM (91,05%)

De acuerdo con la web de Microsoft, los requisitos de hardware para Windows 11 requieren al menos 4 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento; Se tiene que tener habilitado el arranque seguro UEFI y disponer de una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o posterior, con un controlador WDDM 2.0. La última exigencia es Trusted Platform Module (TPM) 2.0.

Según los últimos datos disponibles, la cosa no parece haber mejorado en los años post pandemia. Por lo tanto, la decisión de Canonical puede dar un gran impulso al uso de sistemas operativos y software libre en el ámbito institucional.