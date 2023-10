Canva versus Clipchamp en Ubuntu Studio

La aparición de servicios en la nube está volviendo a los sistemas operativos irrelevantes a la hora de determinar que software se puede usar. En este post vamos a ver cómo se comportan Canva versus Clipchamp desde el navegador Edge en Ubuntu Studio.

Por supuesto que, desde el punto de vista ortodoxo de defensa del software libre, hay mucho que objetar al uso de estos servicios, pero hay que reconocer que son aplicaciones que facilitan bastante el trabajo.



Aclaración: Esta es una evaluación independiente de las versiones de pago de ambos servicios y no incluyen enlaces de referidos. Pagué por ambas suscripciones.

Canva versus Clipchamp

Canva es un servicio pensado para profesionales independientes y empresas que necesitan contenidos para imprimir, sitios web o redes sociales. Cuenta además con herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes o texto.

Clipchamp (Ahora propiedad de Microsoft) se especializa en la edición y creación de videos. Su inteligencia artificial se enfoca en facilitar la edición.

La comparación se hizo usando Microsoft Edge Versión 119.0.2132.0 en Ubuntu Studio 23.10 Mantic Minotauer.

Plantillas

La selección de plantillas de Canva incluye a las más populares redes sociales. Algunas de ellas están orientadas al marketing o a la creación de cursos mientras que otras se relacionan con festividades, acontecimientos deportivos o familiares.

Clipchamp tiene plantillas para Youtube (La mayoría lo son) Tik Tok, Instagram y anuncios de Facebook. Una parte importante están dedicadas a los videojuegos, aunque también hay para videos de cocina o deportes. También para distintas festividades.

Tamaños

Acá encontramos una diferencia fundamental. En caso de no utilizar una plantilla, Canva nos permite seleccionar el tamaño en pixeles, Clipchamp en cambio nos da opciones de relaciones de aspecto.

Canva te ofrece las mismas opciones ya se trate de videos o gráficos. Solo cambia el reproductor de videos en la parte inferior. A la izquierda tenemos la colección de plantillas y la selección de estilos que son la combinación de esquemas de colores y plantillas.

Clipchamp no ofrece sorpresas en el diseño de su editor de video online. El clásico modelo de pistas, la pantalla de visualización en la parte superior y los menús de opciones a los costados.

Elementos

A la hora del menú de opciones para agregar al video, Canva gana por lejos. Dispone de una enorme colección de elementos gráficos, fotos, videos de stock y música. Además, se integra con servicios de inteligencia artificial para generar presentadores que hablan con acento natural (Requiere contratar un servicio externo). También se puede generar videos (18 segundos y con un límite mensual) e imágenes usando el propio motor de Canva, Dall-E o Google.

Clipchamp tiene más o menos las mismas categorías, aunque con no tantas opciones. Sin embargo, se destaca con dos funciones, el generador automático de subtítulos y el generador de voces realistas. El generador incluye varias voces para distintos acentos en español y puede trabajar en conjunto con el generador de subtítulos.

Ambos servicios permiten grabar tanto la cámara web como la pantalla incluyendo una pestaña específica del navegador, aunque en Clipchamp el proceso al principio es más complicado

Uso

Ambas herramientas son fáciles de usar, aunque a veces es difícil de encontrar algunas funciones. Clipchamp es insoportablemente lento a la hora de cargar los archivos de stock. Por lo demás, la decisión de usar uno o el otro, está perfectamente clara. Clipchamp cuesta una fracción del costo de Canva y es ideal si creas videos amateurs. Canva es una opción ineludible si eres un profesional individual o una pyme que no puede pagar para producir contenido de calidad profesional.

En lo personal, me encantaría tener el tiempo para crear contenido con Krita, Kdenlive, El Gimp, Blender y todas las impresionantes herramientas que nos ofrece el código abierto. Lamentablemente, no tengo el tiempo necesario y, estas herramientas me facilitan mucho el trabajo