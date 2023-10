Ahora mismo yo soy muy feliz con mi EmulationStation Desktop Edition en mi viejo y maltrecho portátil. Desde este frontend puedo lanzar todas mis roms, incluidas las de DOOM y las que no funcionan bien el RetroArch, y no tengo queja alguna. Pero para GNOME (sobretodo) existe Cartridges, una aplicación que empezó reuniendo los juegos de diferentes tiendas (Steam, Lutris, Heroic…) y ahora también es compatible con los juegos de RetroArch. No he tenido tiempo ni ganas de aprender cómo hacerlo funcionar con estas roms, y por eso tengo la espinita clavada.

Y es que una de las novedades más destacadas de esta semana en GNOME es que Cartridges va a más y más. Aunque lo cierto es que la última novedad sólo parece funcionar para GNOME, sí se trata de un proyecto tan interesantes que pronto entró en su círculo. Pero han pasado muchas más cosas del 6 al 13 de octubre, y aquí tenéis la lista con todas las novedades de esta semana.

Esta semana en GNOME

gnome-software ya tiene la rama para 46, y han llegado varias mejoras en la interfaz que se han añadido a la cola después de 45.

Video Trimmer 0.8.2 ha llegado como una actualización menor con mejoras visuales basadas en GNOME 45.

Cartridges 2.6 ha llegado con la posibilidad de buscar en nuestra biblioteca de juegos desde el escritorio. Para conseguirlo hay que ir a Configuración/Busqueda y activar Cartridges. De momento sólo en GNOME.

Meld está migrando a GTK4 y libadwaita: MainWindow utiliza Adw.ApplicationWindow. La página NewDiff y las páginas FileDiff y DirDiff también se han migrado (en su mayoría). El diálogo de Preferencias usa Adw.PreferencesDialog. La mayoría de las señales se han migrado a controladores de eventos. La mayoría de los métodos han sido migrados a nuevas firmas (p.e. do_snapshot, do_size_allocate, etc.) Aún quedan cosas por conseguir (la ayuda es bienvenida): La ejecución del diálogo es ahora asíncrona (guardar archivo, etc.) y tiene que ser reescrita. Gdk.WindowAttr ha desaparecido (¿se necesita ya?). Gtk.RecentChooser ha desaparecido, ¿hay algún sustituto?. MeldSourceMap do_snapshot_layer no se llama, aunque se usa la nueva sintaxis. No se llama a do_size_allocate de DiffGrid, aunque se está usando la nueva sintaxis (que actualmente impide que se dibuje la superposición de color en HandleWindow).

Dosage es una aplicación para llevar un seguimiento de medicaciones, y ahora está disponible en Flathub. Entre sus funciones, seguimiento de inventario, historial, notificaciones y modos de frecuencia. Por mera curiosidad, me he metido en su página de GitHub para ver si es compatible con dispositivos móviles y no pone nada al respecto. Aunque las aplicaciones de escritorio son útiles, creo que una como esta debe llegar a nuestros bolsillos.

Wildcard 0.3.0 ya está disponible y ha llegado a Flathub. Es una actualización que trae un nuevo panel de referencias para probar rápidamente patrones regulares comunes.

Gir.Core, un proyecto que pretende proporcionar fijaciones de C# para diferentes librerías basadas en GObjects, ha lanzado esta semana la v0.5.0-preview.2. Es una versión para preparar la 0.5.0 e incluye algunas limpiezas de APIs, corrección de errores y ha añadido más APIs asíncronas.

Fretboard ha recibido varias mejoras: Soporte para guitarras zurdas y diestras. Independencia de la dirección del texto para el diagrama de acordes, solucionando el problema de reflejo que tenía con los idiomas de derecha a izquierda. Traducciones al turco, español , noruego, portugués y portugués de Brasil, lo que hace que Fretboard esté disponible en un total de 9 idiomas.



La extensión Weather Or Not ha sido actualizada para corregir un antiguo error de los usuarios de Gnome 42-44 por el que el indicador aparecía dos veces. También se ha publicado una nueva versión, ingiriendo cambios en el backend desde el upstream (extensión Weather O’Clock) y refactorizando el código para que funcione con Gnome Shell 45. Para la próxima versión, se está trabajando en un backend de opciones que permita cambiar la ubicación del indicador meteorológico en el panel.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.

Imágenes y contenido: TWIG.