Hace unas horas, GNOME ha publicado en TWIG las novedades que ha visto en la semana que ha ido del 25 de agosto al 1 de septiembre. El artículo ha sido titulado como «Número 1», y para ser honesto no termino de pillarlo. Puede que tenga que ver con el número de la semana, la 111, pero el titular es lo menos importante de este tipo de entradas. Lo que de verdad importa es lo que hay más abajo.

Y más abajo hay novedades, como que Cartridges también soporta entradas .desktop. Esto se suma al soporte para juegos de RetroArch que implementaron hace algunas semanas, algo que, sin haber investigado mucho, sigo sin saber cómo funciona. Lo que tenéis a continuación es la lista de novedades que han publicado esta semana, una que no tendrá ninguna imagen porque en el momento de ponerme a escribir este artículo su página web no funcionaba.

Esta semana en GNOME

Nuevo visor de documentos offline para Workbench que llegará junto a Workbench 45 y probablemente se vuelva una aplicación independiente en el futuro. Hasta ahora soporta documentos gi-docgen, buscar paquetes y navegación adelante/atras.

Cartridges 2.3 ha llegado con soporte para importar entradas .desktop, ahora permite elegir ejecutables al vuelo vía selector de archivos y las carátulas cortas añadidas manualmente tendrán un margen con un fondo borroso en vez de encogerse.

Ha salido una nueva versión menor de libmks. La mayoría contiene pequeñas correcciones que deberían hacer que el renderizado sea perfectamente suave.

Package Transporter 0.1.0. Es una aplicación diseñada para facilitar la migración de una instalación a otra. Ahora mismo sólo puede hacer copias de seguridad de aplicaciones flatpak, sus ajustes y sus datos.

Portfolio 1.0.0 es el primer paso en el proceso de modernización hacia GTK4 y Libadwaita. También es la continuación de los esfuerzos del desarrollador de traer un gestor de archivos minimalista a la comunidad Linux móvil, con algunas correcciones de errores.

Fretboard 2.0 (app de tablaturas de guitarra) ha llegado con: Posibilidad de ver diferentes maneras para tocar el mismo acorde, para que podamos encontrar cuál nos va mejor. Ahora se pueden guardar los acordes en favoritos para verlos más tarde. Se ha añadido un traste extra en el diagrama de acordes para ayudar a practicar esas posiciones más complicadas. Si se pasa el cursor por encima de los acordes se verá el nombre de las respectivas notas. Selección de acordes más precisa e inteligente.

Flare 0.10.0 (cliente de Signal): Ahora se pueden recibir notificaciones cuando alguien reacciona a un mensaje (si así se desea). Añadido soporte para libspelling. Corregidos algunos problemas importantes de rendimiento. Eliminación de mensajes de un canal localmente. Añadido soporte para blurhash, de forma que incluso las imágenes y vídeos no cargados se ven muy bien. Toneladas de mejoras en la interfaz de usuario. Muchas correcciones.

Deikhan ha recibido una página de bienvenida, soporte para más codecs y más traducciones (checo, frances, ruso y turco). Por otra parte, desactiva la pantalla completa cuando no hay nada cargado y recuerda el estado de la pantalla completa del reproductor y la restaura al abrir archivos.

Miscelánea

En el apartado de miscelánea, Cassidy James, ex de elementaryOS, dice: «He estado editando las transmisiones de GUADEC 2023, de un día de duración, en charlas individuales. Para ayudar a compartir con algunas excelentes aplicaciones diseñadas para GNOME, he proporcionado instrucciones y un par de vídeos en el tema de GitLab. Espero que esto pueda ayudar a la gente en el futuro para GUADEC y otras conferencias. conferencias. Un enorme agradecimiento a HappiePlant NL de YouTube por proporcionar marcas de tiempo completas para cada charla de GUADEC 2023. Este tipo de trabajo es a menudo demasiado invisible en la comunidad, y sin embargo es una excelente manera de contribuir. forma de contribuir. El siguiente paso es subir los vídeos al canal con los títulos y descripciones adecuados y descripciones adecuadas.»

Por nuestra parte, decir que lo de las imágenes se queda así porque no podemos acceder a This Week in GNOME.

Vía: TWIG.