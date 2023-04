Ya falta poco para que se lance una nueva versión de Ubuntu. Llegado el momento uno se tiene que plantear si va a quedarse en la versión actual o subir a la nueva. La decisión es más difícil si estamos usando una versión LTS, ya que tenemos la opción de quedarnos en algo que se supone más estable, pero cuando estamos en una de ciclo normal, lo que tenemos que decidir es cuándo dar el salto, o de lo contrario nos quedaremos sin soporte. Sea por un motivo u otro, o en el momento que sea, aquí te vamos a enseñar cómo actualizar Ubuntu desde terminal.

Cuando un usuario busca en Internet cómo actualizar Ubuntu desde terminal, puede hacerlo por dos motivos, o para actualizar dos cosas diferentes: una es actualizar los paquetes; la otra es actualizar el sistema operativo. Para asegurarnos de que este artículo sirve para todos, aquí vamos a explicar ambas, empezando por los paquetes, algo que, todo hay que decirlo, creo que es de «primero de usuario de Ubuntu».

Cómo actualizar Ubuntu desde terminal: empezando por los paquetes

No todo ha sido siempre tan sencillo en Linux. Cuando yo empecé a usarlo no había tiendas de software, y lo más parecido a eso era Synaptic (artículo de archivo), una manera de gestionar las paquetes desde una interfaz de usuario. Pero a mí me enseñaron el camino más rápido, uno que sigo usando hoy en día en los equipos que tengo Ubuntu. El comando que me enseñaron fue este:

sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt autoremove

Puesto el comando, es necesario explicar qué hace qué:

sudo es el comando necesario para obtener privilegios.

es el comando necesario para obtener privilegios. apt es el gestor de paquetes que usa Ubuntu.

es el gestor de paquetes que usa Ubuntu. update actualizará los repositorios.

actualizará los repositorios. upgrade actualizará los paquetes.

actualizará los paquetes. autoremove eliminará los paquetes que ya no sean necesarios. OJO con esto, que no siempre es buena idea hacerlo. Yo lo hago por costumbre , pero no se puede descartar que se elimine un paquete que sí sea necesario para otro software. Nunca me ha pasado que echara algo en falta tras usarlo, pero ahí dejo el aviso.

eliminará los paquetes que ya no sean necesarios. con esto, que no siempre es buena idea hacerlo. , pero no se puede descartar que se elimine un paquete que sí sea necesario para otro software. Nunca me ha pasado que echara algo en falta tras usarlo, pero ahí dejo el aviso. && es el «y lógico», y significa «y», pero siempre y cuando lo anterior se haya ejecutado con éxito. En este comando compuesto, «sudo apt autoremove» sólo se ejecutará si «sudo apt upgrade» se ha ejecutado con éxito, y a su vez «sudo apt upgrade» sólo se ejecutará si «sudo apt update» se ha ejecutado sin errores. Esto, traducido a lenguaje humano, sería «actualiza la información de los repositorios; si se actualizan con éxito, actualiza los paquetes; si se actualizan con éxito, elimina los paquetes que ya no sean necesarios».

Lo que veríamos al ejecutar el primero y segundo comando es lo que hay en la captura de cabecera, una lista con todos los paquetes que se van a actualizar. Si queremos ver la lista de una manera más clara, podemos cancelar (n y Enter) y escribir en el terminal:

sudo apt list --upgradable

Con esto ya tendremos todos los paquetes actualizados, y ya estaría explicado todo lo necesario si la duda de cómo actualizar Ubuntu desde terminal se refiere sólo a los paquetes.

Actualizar el sistema operativo completo

Si lo que la respuesta a la duda de cómo actualizar Ubuntu desde terminal es a nivel de sistema operativo, seguimos. Después de actualizar todos los paquetes, y aunque pueda no ser necesario, yo recomiendo reiniciar el equipo. Si queremos hacerlo todo con el terminal, lo que tenemos que escribir es:

sudo reboot

Una vez reiniciado, lo siguiente que hay que hacer depende de si estamos en una versión LTS o en una de ciclo normal. Como en las de ciclo normal se hace lo mismo que en las LTS pero en un punto más avanzado, explicamos todos los pasos, es decir, vamos a suponer que estamos en una LTS y queremos actualizar a una no-LTS.

Lo que tenemos que hacer es decirle al sistema operativo que busque nuevas versiones del sistema operativo de ciclo normal, pero antes escribimos también este comando:

sudo apt dist-upgrade

Si vemos que ha actualizado muchos paquetes, yo volvería a reiniciar, o añadiría este comando a la lista anterior y reiniciaría al finalizar todo el proceso. Si se han actualizado pocos, creo que podemos seguir con los pasos de la actualización en sí.

Ahora abrimos el terminal y escribimos:

sudo nano / etc / update - manager / release - upgrades

Nos desplazamos hasta donde pone «prompt=lts» y lo cambiamos por «prompt=normal».

Presionamos Ctrl+O, luego Enter y luego Ctrl+X. Para asegurarnos de que los cambios se han realizado, podemos pulsar la flecha hacia arriba del teclado y volver a introducir el comando del paso anterior. Tras confirmar que está bien, salimos con Ctrl+X. Aquí es desde donde también es válido para las versiones no-LTS. En el terminal escribimos sudo do-release-upgrade. Si hay una nueva versión, aparecerá un mensaje algo largo. Nos desplazamos hacia arriba, vemos la numeración y nombre de la nueva versión y pulsamos la S (de Sí, o Y si está en inglés) y luego Intro. Se puede pulsar la S e Intro directamente si no queremos ver nada de la información que nos muestra el terminal.

A continuación veremos que empieza a trabajar, actualizando repositorios y demás. Esperamos. Volveremos a ver algo parecido a lo anterior. Si no queremos saber nada más ni parar la instalación, pulsamos la S y luego Intro. Con la D veremos los detalles de la instalación (no lo recomiendo; se pierde tiempo).

Volveremos a ver que empieza a trabajar de una manera similar a como cuando actualizamos los paquetes desde el terminal. Esperamos a que finalice el proceso. Puede tardar un buen rato dependiendo de la conexión y lo que tenga que instalar.

Pasado un rato, se procederá a desinstalar los paquetes que ya no sean necesarios. Es un paso muy similar al anterior, pero en esta ocasión eliminará lo que ya no sea necesario.

Tras haber eliminado todo lo que ya no es necesario, veremos otra ventana de «si/no», pero en esta ocasión para reiniciar. Lo más recomendable es presionar la tecla S y luego Intro.

Una vez reiniciado ya estaremos en la nueva versión de Ubuntu, pero yo no lo dejaría aquí. Yo volvería al apartado de actualizar paquetes y lo volvería a hacer, así tendremos el sistema nuevo y todos los paquetes actualizados.

Sobre las actualizaciones de LTS a LTS

Todo lo explicado aquí vale también para actualizar de una versión LTS a otra LTS, pero hay que tener en cuenta un detalle: Canonical no suele activar las actualizaciones de una LTS a otra hasta que se lanza al menos una actualización de punto. Por ejemplo, no activó las actualizaciones de 22.04 hasta que lanzaron la ISO de 22.04.1. Suelen pasar de tres a seis meses, más tres que seis, pero hay que saber que las actualizaciones no se pueden hacer en abril; hay que esperar al menos hasta agosto.

Y con esto, esperamos que haya quedado claro cómo actualizar Ubuntu desde terminal.