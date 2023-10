Como persona que nunca ha tenido problemas con la vista, lo que propuso elementary OS en la última versión de su sistema operativo y ahora prepara también KDE es algo que sencillamente no había tenido en cuenta y ahora he aprendido. No todos vemos igual. Además de ver más o menos claro, también hay gente que ve los colores de diferente manera, entre los que creo que todos conocemos a los daltónicos. Pero hay más problemas de este tipo, y hay que mejorar la accesibilidad para que estas personas puedan trabajar de la mejor manera posible.

En febrero llegará el gran salto al 6. Hay muchas cosas que van a cambiar, y un momento como este es inmejorable para añadir cambios drásticos. Esto de los colores no es un cambio enorme y general, pero sí una mejora importante y el tiempo encaja. Lo que tenéis a continuación es una lista con las novedades más destacadas que han llegado esta semana en KDE.

Novedades que llegarán junto a Plasma 6

KWin ahora incluye un efecto que puede cambiar los colores de toda la pantalla para ayudar a las personas con diversas formas de daltonismo. (Fushan Wen):

La tecla F10 se usa ahora en la mayoría de las aplicaciones de KDE (y pronto se portarán más) para abrir el menú principal o el menú de hamburguesa. Esto significa que el atajo de teclado para crear un nuevo archivo tuvo que ser cambiado a Ctrl + Shift + N , lo que también lo hace más consistente con lo que se usa en otros entornos (Felix Ernst).

se usa ahora en la mayoría de las aplicaciones de KDE (y pronto se portarán más) para abrir el menú principal o el menú de hamburguesa. Esto significa que el atajo de teclado para crear un nuevo archivo tuvo que ser cambiado a + + , lo que también lo hace más consistente con lo que se usa en otros entornos (Felix Ernst). Kate, KWrite, y otras aplicaciones basadas en KTextEditor han recibido soporte para hablar texto desde el documento (Christoph Cullmann).

En todo el software KDE basado en QtQuick, el desplazamiento con la rueda del ratón ahora anima la vista suavemente. Hay que tener en cuenta que esto es diferente del desplazamiento inercial para touchpads, que aún no está implementado. (HeCheng Yu y Fushan Wen).

Cuando el Panel tiene un widget del Administrador de tareas, se ha ocultado la función de añadir lanzadores de panel (en contraposición a las aplicaciones del Administrador de tareas ancladas) para evitar confusiones (Niccolò Venerandi).

Los documentos de LibreOffice aparecen ahora en la lista «Documentos recientes» de Plasma (Méven Car).

Las vistas previas del tema del cursor ya no se dibujan demasiado pequeñas cuando se usa el escalado en Wayland, y ya no se pixelan cuando se usa un factor de escala fraccional (Fushan Wen).

Ahora los paquetes descargados localmente e instalados manualmente mediante Discover pueden actualizarse y desinstalarse (Alessandro Astone).

Las actualizaciones sin conexión en Discover ahora informan de su progreso con mayor precisión (Alessandro Astone, enlace)

En la sesión de Plasma Wayland, ahora es posible reflejar (es decir, voltear visualmente) una pantalla si es necesario (Xaver Hugl).

Otras mejoras en la interfaz de usuario

Se ha cambiado la ubicación por defecto donde Spectacle guarda las capturas y grabaciones de pantalla; ahora se guardan en ~/Pictures/Screenshots y ~/Videos/Screencasts , respectivamente. Y, por supuesto, esta configuración predeterminada se puede cambiar si prefiere que se guarden en otro lugar. (Noah Davis, Spectacle 24.02).

y , respectivamente. Y, por supuesto, esta configuración predeterminada se puede cambiar si prefiere que se guarden en otro lugar. (Noah Davis, Spectacle 24.02). El menú selector de esquema de color de Elisa ahora se ve nativo, no un poco raro (Jack Hill, Elisa 24.02).

Corrección de errores de cierta importancia para KDE

Ahora funciona el cambio rápido de usuario desde una cuenta de usuario sin contraseña (Harald Sitter, Plasma 5.27.9).

En Dolphin, el menú «Crear nuevo» ahora se activa y desactiva correctamente cuando se cambia de pestaña (Amol Godbole, Dolphin 24.02).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 89 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.9 llegará el próximo martes y Frameworks 111 lo hará a lo largo del día de hoy. Sigue sin haber fecha confirmada para el resto, pero ya hay una propuesta: el 28 de febrero de 2024 llegarían Plasma 6, KDE Frameworks 6 y KDE Gear 24.02.0.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.