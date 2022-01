Cómo instalar el tema de iconos Papirus en Ubuntu

Si quieres modificar la apariencia de tu escritorio en Ubuntu, una de las formas más estéticas y sencillas de hacerlo es simplemente instalar un tema de iconos. Uno de los mejores de todos es Papirus. En él se integra un buen conjunto de nuevos iconos que cubrirán casi cualquier aplicación, desde los navegadores web Chrome y Firefox, hasta programas como VLC o el cliente Steam, e incluso para algún que otro software de Microsoft Windows si lo instalas a través de WINE.

Este tema es bastante llamativo, con formas cuidadas, sin ángulos, con siluetas redondeadas y suaves, colores llamativos, y ese toque semi-3D para dar algo de «relieve» y modernidad. Además, es compatible con Ubuntu, sus derivados, y con otras distros GNU/Linux, pudiéndolo instalar de una forma muy sencilla como te explicamos en este tutorial paso a paso.

Papirus es un tema de iconos que se ha desarrollado usando la biblioteca GTK+, por lo que es compatible con GNOME y derivados, como Xfce, Cinnamon, etc. No obstante, si tienes una distro con KDE Plasma, como Kubuntu, debes saber que también hay una versión disponible para entornos Qt, aunque no se actualiza con tanta frecuencia.

Instalación de los iconos Papirus en Ubuntu (y derivados)

Para poder instalar el tema de iconos Papirus en tu distro Ubuntu es tan fácil como agregar el PPA oficial de este proyecto a tu lista de fuentes de software. Y eso es tan sencillo como ejecutar en el terminal el siguiente comando:

sudo add-apt-repository ppa:papirus/papirus

Ahora ya estará agregada la fuente de software desde donde instalar y actualizar. Lo siguiente será instalar el paquete de temas de iconos Papirus desde la fuente de software que acabas de agregar:

sudo apt update sudo apt install papirus-icon-theme

Ya tienes instalado este paquete de iconos para Ubuntu, y para cambiar al aspecto al de Papirus, tan solo hay que seguir otros sencillos pasos:

Abre la aplicación *Tweaks (Retoques) en tu distro. Luego pulsa en la entrada Apariencia del menú lateral izquierdo. Una vez dentro, en la sección Temas, busca Iconos. Pincha sobre el desplegable y elige en esa lista Papirus. Listo, ya puedes salir y ver el resultado.

Por cierto, si no tienes la app Retoques, o Tweaks en inglés, puedes instalarlo de esta sencilla forma:

sudo apt install gnome-tweak-tool

Para más información sobre Retoques, puedes ver este otro artículo de nuestro blog.