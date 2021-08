Hace una semana, y como las anteriores, Linus Torvalds publicó un corto comunicado sobre la cuarta RC de la versión del núcleo de Linux actualmente en desarrollo. No hubo grandes noticias, aunque sí se supo que se arreglaron algunas cosas para que las apps de Android funcionaran mejor. Esta semana, el desarrollador finlandés ha lanzado Linux 5.14-rc5 y, por lo que parece, el desarrollo de esta serie será tan calmado que hasta llegará a ser aburrido.

Pero que algo sea aburrido no quiere decir que sea malo, al contrario. Como dijo hace años el piloto de F1 Fernando Alonso, a él le gustaban las carreras aburridas, porque eso significa que todo había ido bien. Eso es lo que está pasando ahora mismo, y Linux 5.14-rc5 está justo en el punto en el que tiene que estar, aunque yo que lo llevo siguiendo mucho tiempo diría que está yendo aún mejor. Sí menciona justamente que no hay nada digno de mención.

Linux 5.14-rc5 sigue por el mejor de los caminos

Las cosas se ven perfectamente normales. El tamaño es nominal, diffstat parece bastante normal, y los cambios están todos en los lugares habituales, con algo menos del 60% de controladores, y el resto de la mezcla habitual de arquitectura, el núcleo del kernel, la red y algunas autopruebas. El registro corto se adjunta para la gente que quiere escanear los detalles, pero no puedo pensar en nada aquí que parezca extraño o digno de mención. Así es como debería ser para la rc5. Esperemos que la tendencia continúe

Si no hay problemas, esperemos que no los haya, Linux 5.14 será lanzado el 28 de agosto, por lo que debería ser la versión del núcleo que use Ubuntu 21.10 Impish Indri. Y teniendo en cuenta que hay una diferencia de unos dos meses entre los lanzamientos, si va mal, también lo será.