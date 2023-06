Todo ha ido muy tranquilo en las siete últimas semanas del desarrollo del kernel, pero es mejor no llamar al mal tiempo. Linus Torvalds lanzó Linux 6.4-rc7, lo que es la séptima Release Candidate de la próxima versión del núcleo de Linux, y no hay nada que destacar. Sí menciona que han tenido que hacer cambios en mptcp selftest, y que sólo eso se ha quedado con un cuarto del trabajo realizado.

Por lo que parece, tenemos que empezar a olvidarnos de leer unas palabras sobre el tamaño, ya que es algo que no hemos visto en las últimas semanas. Es una cosa que veo acertada, ya que un tamaño mayor o menor de lo habitual no significa mucho y podemos llegar a entender que algo va bien o mal cuando en realidad no es así. Supongo que hablará de ello cuando sea un problema de verdad, pero lo único seguro es que Linux 6.4-rc7 llegó sin nada que destacar.

Linux 6.4 debería llegar el próximo domingo

Hmm. Nada en particular destaca en el rc de esta semana, a menos que cuentes los cambios de mptcp selftest que tratan de hacer que las pruebas funcionen también en kernels estables. Eso representa casi una cuarta parte del parche…

Cualquier persona que ya haya vivido unos pocos años, no hacen falta muchos, sabrá que nada se ha acabado hasta que algo se cumple del todo. Incluso hay varios refranes que nos lo recuerdan. Por lo tanto, hay que esperar a ver qué pasa durante esta semana para saber si habrá versión estable el próximo domingo 25 de junio.

Si hay algún problema, Torvalds podría lanzar esa octava Release Candidate reservada para las versiones del kernel un poco rebeldes, en cuyo caso tendríamos estable el domingo 2 de julio. De la novena RC ni hablamos, ya que, aunque ha habido casos, es un poco como el unicornio.

Los usuarios de Ubuntu que quieran instalarlo llegado el momento tendrán que hacerlo por su cuenta, para lo que recomendamos usar Mainline. Ubuntu 23.04 llegó con Linux 6.2 y el Mantic Minotaur de este octubre debería hacerlo con 6.5.