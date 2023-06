Debian 12 «Bookworm» ya fue liberado y estas son sus novedades

Después de casi dos años de desarrollo se dio a conocer la nueva versión de la popular distribucion de Linux «Debian GNU/Linux 12.0» con nombre clave Bookworm (que como muchos sabrán Ubuntu se basa en la arquitectura e infraestructura de Debian) que contará con soporte durante los próximos 5 años.

Debian 12 «Bookworm» incluye 11089 paquetes binarios nuevos, se eliminaron 6296 (10 %) paquetes obsoletos o abandonados y 43254 (67 %) paquetes se han actualizado.

Principales novedades de Debian 12 «Bookworm»

En esta nueva versión que se presenta de Debian 12 «Bookworm» el corazón del sistema se ha actualizado a la versión 6.1 del Kernel de Linux (la versión anterior de Debian 11 se envió con el kernel 5.10), systemd 252, los controladores Mesa 22.3.6 y X.Org Server 21.1.

De las principales novedades que se destaca es que a partir de este lanzamiento las imágenes de instalación oficiales contaran con el repositorio non-free-firmware al que se han transferido paquetes con firmware desde el repositorio non-free. El instalador brinda la capacidad de solicitar dinámicamente paquetes de firmware desde el repositorio de firmware no libre. La presencia de un repositorio separado con firmware hizo posible brindar acceso al firmware sin incluir un repositorio común no libre en los medios de instalación.

Ademas de ello, tambien se destaca que se ha añadido al repositorio los paquetes desarrollados por el proyecto UBports con el entorno de usuario Lomiri (antiguo Unity 8) y el servidor de visualización Mir 2, que actúa como un servidor compuesto basado en Wayland.

Por la parte de la paquetería del sistema, Debian 12 «Bookworm» viene con varios entornos de escritorio, de los cuales nos ofrece GNOME 43 (con el servidor de medios Pipewire y el administrador de sesiones de audio WirePlumber), KDE Plasma 5.27, LXDE 11, LXQt 1.2.0, MATE 1.2, Xfce 4.18 y sobre todo no podemos olvidar a Wayland 1.21.

Dentro de los cambios que podremos encontrar este lanzamiento, de manera inicial es en el cargador de arranque GRUB que deshabilita la detección de otros sistemas operativos instalados a través del paquete os-prober de forma predeterminada, ya que esto causaba problemas en algunos casos, por ejemplo, para una máquina virtual invitada. Ademas de ello, ahora se cuenta con la compatibilidad con el arranque en el modo de arranque seguro UEFI que ha regresado para los sistemas basados ​​en la arquitectura ARM64.

Por otra parte, ahora en Debian 12 «Bookworm» han sido separados de systemd, systemd-resolved y systemd-boot. El paquete systemd movió el cliente de sincronización de tiempo systemd-timesyncd de una dependencia requerida a una recomendada, lo que permite instalaciones mínimas sin un cliente NTP.

Tambien, se destaca que se agregó el soporte para la biblioteca de asignación de memoria mimalloc, que puede actuar como un reemplazo transparente para la función malloc, asi como tambien que se agregó el paquete ksmbd-tools y se implementó el soporte para la implementación del servidor de archivos integrado en el kernel de Linux basado en el protocolo SMB.

En cuanto a las aplicaciones predeterminadas en este lanzamiento podremos encontrar LibreOffice 7.4, OpenJDK 17, GCC 12.2, LLVM/Clang 14, Vim 9.0, entre otras.

De los demás cambios que se destacan de este nuevo lanzamiento:

Se ha agregado un conjunto de fuentes nuevas y se han actualizado las fuentes ofrecidas anteriormente.

Se propone un administrador de fuentes fnt (un análogo a apt para fuentes), que resuelve el problema de instalar fuentes adicionales y mantener actualizadas las fuentes existentes.

Se han actualizado las herramientas de desarrollo, incluidas: Perl 5.36, PHP 8.2, Python 3.11.2, Rust 1.63, Ruby 3.1.

Se agregó soporte para trabajar con el sistema de archivos APFS (Apple File System) en modo de lectura y escritura usando los paquetes apfsprogs y apfs-dkms. Se incluye la utilidad ntfs2btrfs para convertir particiones NTFS a Btrfs.

Se eliminó la configuración predeterminada de un proceso de registro en segundo plano, como rsyslog.

Se agregó soporte para nuevos dispositivos basados ​​en procesadores ARM y RISC-V.

Finalmente, cabe destaca que se agregaron colecciones de paquetes temáticos relacionados con la medicina, la biología y la astronomía preparados por los equipos de Debian Med y Debian Astro.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar y obtener Debian 12 «Bookworm»

Para los interesados en poder probar este nuevo lanzamiento, deben saber que ya está disponible para su descarga con soporte para nueve arquitecturas compatibles oficialmente. Las imágenes del instalador están disponibles para su descarga y se pueden descargar directamente desde el sitio web o desde BitTorrent.