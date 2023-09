Alguien en 2015: «Pablo: ¿cuál es el escritorio más bonito que se puede usar en Linux?»; Pablo en 2015: «Budgie». Alguien en 2023: «Pablo, ¿cuál es el…»; Pablo en 2023, sin dejar terminar la pregunta: «Deepin». Lo cierto es que ambos salieron en 2013, pero yo conozco mejor y desde más pronto Budgie porque es sabor oficial de Ubuntu desde 2016. Si ahora conozco más a Deepin es porque el escritorio está ganando popularidad, hasta el punto de que existe un Remix de nombre UbuntuDDE.

Buscando Deepin podemos encontrar lo que serían dos acepciones: la más conocida es quizá la del entorno gráfico o escritorio, y creo que es más conocida porque los entornos se pueden usar en cualquier distribución Linux. Puede que lo encontremos también con las siglas DDE de Deepin Desktop Environment. Por otra lado, aunque un poco menos conocido por llegar de China, es un sistema operativo basado en Debian

Instala Deepin en Ubuntu

Deepin (DDE), como entorno gráfico que es, se puede instalar en cualquier distribución. Puede estar disponible en los repositorios oficiales de algunas distribuciones, e incluso las hay que ofrecen su propio sabor con Deepin. Pero en Ubunlog tenemos cierta debilidad por Ubuntu, y por suerte podemos instalarlo en el sistema de Canonical, aunque ahora mismo no desde un repositorio oficial.

UbuntuDDE tiene en el momento de escribir este artículo la etiqueta de Remix, y este «apellido» significa que trabaja para convertirse en sabor oficial. Si queremos instalar DDE en Ubuntu, lo mejor que podemos hacer es añadir su repositorio e instalar el escritorio, para lo que hay que abrir un terminal y escribir estos comandos:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntudde-dev/stable sudo apt install ubuntudde-dde

En un momento determinado nos consultará qué gestor de sesiones usar, y hay que elegir según nuestras preferencias (lightdm para la de Deepin y gdm3 -en Ubuntu- para dejarlo como está). Una vez instalado, hay que cerrar sesión y elegir la opción de Deepin desde la ventana de inicio de sesión.

Mejor: experiencia completa con UbuntuDDE

Aunque lo he hecho alguna vez, si he de ser totalmente honesto debo reconocer que no soy muy fan de instalar entornos gráficos al tuntún. Para que funcione todo correctamente hay que instalar todo un escritorio, con sus bibliotecas, y todo eso se sumará a lo que ya teníamos por defecto. Es posible llegar a configurarlo todo y dejarlo perfecto, pero la mejor manera de aprovechar todo lo que un escritorio tiene que ofrecernos es usando una distribución que lo use por defecto.

UbuntuDDE es Ubuntu con DDE, que no es otra cosa que Deepin Desktop Environment. Son sus desarrolladores los que se encargan de coger la base de Ubuntu, añadirle el escritorio y realizar las personalizaciones que creen que le quedan mejor. Por ejemplo, han puesto que el lanzador de aplicaciones salga del medio, en vez de a la izquierda como en Deepin Linux y DDE. Otra cosa que me gusta menos es que podemos acceder a nuestras aplicaciones desde el menú «normal» (tipo KDE o Windows) y desde un cajón de apps tipo GNOME, pero no desde la opción a pantalla completa ordenada por categorías. Lo que no me gusta es que haya menos opciones.

Deepin con un toque propio

Pero es el precio a pagar por disfrutar de la mejor experiencia con el mínimo esfuerzo. Otros cambios que introduce UbuntuDDE los encontramos en un dock más estrecho, con bordes redondeados y que separa lo que sería el dock en sí con la bandeja del sistema.

Por todo lo demás, tendremos Deepin bien montado sobre Ubuntu, con todo lo que esto significa. Por ejemplo, las aplicaciones serán más modernas que las de Deepin, ya que vienen de los repositorios de Ubuntu y no de los de Debian. ¿Que tenemos alguna duda sobre cómo hacer algo en Linux? Casi todo lo que se publica en la blogosfera es sobre cómo hacer las cosas en Ubuntu, por lo que documentación hay mucha.

Hablemos del diseño

El diseño de Deepin, y más aún el de UbuntuDDE como se aprecia en la captura anterior, se inspira un poco en macOS o iOS/iPadOS (Apple). Esas ventanas con transparencias, esas aplicaciones como la de música… Recuerda a lo que vemos en un iPad. Es cierto que hay temas, sobre todo para KDE, que muestran interfaces similares, pero en China, país de origen de Deepin, gusta mucho Apple, y eso queda patente en el diseño de este escritorio.

El diseño de las aplicaciones es un poco menos Apple y más Deepin. Aunque se sigue notando cierto olor a manzana, también se nota un olor propio o incluso de GNOME. Pero, en cualquier caso, tienen muy buena estética.

Rendimiento de Deepin

Cuando gran parte de la comunidad Linux, por encima de uno de cada tres, usa GNOME es porque el equipo medio puede moverlo sin mayores problemas. Hay escritorios más ligeros, como LXQt, Xfce o incluso KDE, pero se usa más GNOME a pesar de que es un poco más exigente. Deepin es más bonito que GNOME, y la estética suele tener un precio. En el caso de este entorno gráfico no es muy alto, pero sí se nota que rinde un poco peor que GNOME.

Por lo tanto, si lo que se busca es algo rápido, quizá sea mejor seguir usando «de GNOME para abajo». Pero si el equipo lo permite, otra posibilidad es usar Deepin. Hay desarrolladores de software, que no mencionaré aquí porque no viene al caso, que aseguran que su intención es ofrecer algo funcional e incluso bonito, no rápido. Ese tipo de software es para el que lo quiere todo y tiene un equipo que pueda soportarlo, y lo mismo se puede decir de Deepin: aunque no es pesado como para preocuparse, o no en mi equipo principal, sí es más exigente que muchos entornos gráficos, pero porque su intención es ofrecérnoslo todo, entre lo que encontramos funciones como las de un escritorio medio, y además el mejor diseño que podríamos desear.

Aunque lo único que hay escrito sobre colores es que no hay nada escrito, y lo que gusta a unos es horroroso para otros. No creo que sea el caso de Deepin, y por eso es tan popular últimamente.