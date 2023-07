DeltaTouch, una app de mensajeria para Ubuntu Touch

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la primera versión de la app de mensajería instantánea, «DeltaTouch» que está dirigida para la plataforma Ubuntu Touch y que utiliza la tecnología Delta Chat para utilizar el correo electrónico como medio de transporte en lugar de sus propios servidores (chat-over-email, un cliente de correo especializado que funciona como un mensajero).

Delta Chat es una nueva aplicación de chat que envía mensajes a través de correos electrónicos, encriptados si es posible, con Autocrypt y que ademas de todo, el usuario no tiene que registrarse en ningún lado, solo basta con utilizar la cuenta existente de Delta Chat

Principales características de DeltaTouch

De las características que se destacan de DeltaTouch se señala que se enfoco en las de los clientes oficiales e implementándolas una por una:

Configurar cuentas por iniciar sesión con nombre de usuario/contraseña configurar el segundo dispositivo a través del código QR importar copia de seguridad escanear el código de invitación QR

Soporte multicuenta

Crear y administrar grupos y grupos verificados

Fijar, archivar, silenciar chats

Buscar en chats

Visor de imágenes rudimentario

Reproductor de mensajes de voz/audio rudimentario

Grabar mensajes de voz, reproducir y confirmar antes de enviar

Exportar copia de seguridad

La mayoría de las configuraciones como en los clientes oficiales (mostrar correos electrónicos clásicos, tamaño de descarga automática, etc.)

Posibilidad de cambiar configuración de audio: para que pueda elegir tonos de llamada y volumen para notificaciones y mensajes de audio

ejecutar al inicio: para que no tenga que iniciar Delta Chat manualmente

control de vibración: para notificaciones

En cuanto a las características aún no implementadas: mensajes HTML, Webxdc, cifrado de base de datos, visualización del estado de la conexión, indicador de mensajes leídos recientemente, limpieza de chat, funciona como dispositivo principal para conectar los secundarios.

Se menciona que las notificaciones del sistema son posibles, pero requieren que el usuario deshabilite la suspensión en segundo plano y que la aplicación se ejecute en segundo plano. No he probado metódicamente cómo esto último afecta la duración de la batería, pero mi primera impresión es que no agota mucho la batería.

Cabe mencionar que los desarrolladores de DeltaTouch han intentado recrear la funcionalidad del cliente oficial de Delta Chat desarrollado para la plataforma Android. Todavía no se han implementado todas las funciones planificadas, pero la funcionalidad básica ya está disponible para trabajar.

Por ejemplo, el programa permite configurar una cuenta mediante un código QR, escanear invitaciones QR, importar/exportar copias de seguridad, trabajar con varias cuentas, crear grupos, fijar y archivar chats, buscar chats, visor de imágenes y reproductor de sonido integrados, enviar mensajes de voz.

En cuanto a la tecnología Delta Chat, esta permite trabajar a través de casi cualquier servidor de correo que admita SMTP e IMAP ( se utiliza Push-IMAP para determinar rápidamente la llegada de nuevos mensajes ), en lugar de implementar servidores separados. El cifrado es compatible con OpenPGP y el estándar Autocrypt para una fácil configuración automática y el intercambio de claves sin el uso de servidores de claves (la clave se transmite automáticamente en el primer mensaje enviado).

Delta Chat está completamente controlado por el usuario y no está vinculado a servicios centralizados. No requiere registro en nuevos servicios, puede usar un correo electrónico existente como identificador. Si el corresponsal no utiliza Delta Chat, puede leer el mensaje como una carta normal.

La lucha contra el spam se lleva a cabo mediante el filtrado de mensajes de usuarios desconocidos (de forma predeterminada, solo se muestran los mensajes de los usuarios de la libreta de direcciones y aquellos a los que se enviaron mensajes anteriormente, así como las respuestas a los mensajes propios).

Finalmente, para quienes estén interesados en poder conocer más al respecto, deben saber que el código fuente está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv3.

Las compilaciones de DeltaTouch están disponibles para descargar en el directorio de OpenStore para las versiones de Ubuntu Touch basadas en Ubuntu 16.04 y 20.04.

Puedes consultar los detalles de este lanzamiento en el siguiente enlace.