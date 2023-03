Aunque un poco más tarde de lo habitual, Nate Graham no se olvidó de su cita semanal sobre novedades que están por llegar al proyecto al que pertenece, KDE. Teniendo en cuenta que el artículo es algo más corto, la hora a la que llegó y que no hay introducción, podemos pensar que ha pasado algo, pero lo importante es, primero, que ha aparecido y eso nos hace pensar que esta bien, y, segundo, que ha publicado un artículo con cosas que están por venir.

Entre ellas hay una que me ha llamado un poco la atención, y es que se asegura que se podrán grabar ventanas nativas de Wayland desde aplicaciones Xwayland. Por ejemplo, Discord podrá hacerlo, pero no se ha mencionado mi grabador de pantallas favorito, SimpleScreenRecorder, probablemente porque es una aplicación puramente X11. En cualquier caso, si no mejora esto en el futuro, en mi equipo funciona bastante bien OBS Studio (programa que voy a volver a instalar porque he formateado recientemente y quiero acostumbrarme a él). Tenéis la lista de novedades de esta semana a continuación.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

El cambio que permitirá grabar ventanas nativas de Wayland en apps Xwayland será posible gracias a la nueva utilidad XwaylandVideoBridge, lo que básicamente es un puente que hará posible las comunicaciones. No dan fecha de llegada, pero está siendo desarrollado por Aleix Pol González y David Edmudson.

Dolphin tiene ahora una opción para cambiar la información y la vista previa mostrada en el panel de información al pasar el cursor por encima de los archivos, y en su lugar sólo lo hará cuando se seleccionan deliberadamente los archivos (Oliver Beard, Dolphin 20.08).

Discover puede ahora actualizar de una versión mayor de Fedora a otra (Alessandro Astone, Plasma 6.0)

Mejoras en la interfaz de usuario

Cuando se utilizan varios monitores que tienen el mismo nombre y número de serie, ahora se distinguen visualmente unos de otros en varios lugares mostrando sus nombres de conectores (David Redondo, Plasma 5.27.4).

Al utilizar el ajuste «Ordenar aplicaciones alfabéticamente» de Kicker, ahora se eliminan las líneas separadoras colocadas manualmente entre las aplicaciones, en lugar de colocarlas sin sentido (Joshua Goins, Plasma 5.27.4).

El texto » – Portal» ya no se añade de forma confusa a los títulos de las ventanas de los cuadros de diálogo de abrir/guardar y de autenticación en las aplicaciones que utilizan el portal (Nicolas Fella, Plasma 6.0).

El tema de iconos Breeze incluye ahora nuevos y bonitos iconos para la función Night Color (Philip Murray, Frameworks 5.105):

Corrección de errores de cierta importancia

La corrección anterior para las decoraciones de ventanas Aurorae que se corrompían visualmente no manejaba todas las circunstancias, así que han introducido una nueva que sí lo hace, que debería corregir completamente el problema para todos (David Edmundson, Plasma 5.27.4).

Preferencias del sistema ya no se bloquea al descartar los ajustes modificados en la página Ajustes rápidos (David Redondo, Plasma 5.27.4).

Los colores rojo y azul del cursor ya no se intercambian al hacer screencasting en algunas aplicaciones (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.27.4).

Ya no se ofrece la oportunidad de establecer una resolución de pantalla que, debido a las particularidades de los controladores gráficos activos, causará fallos gráficos o bloqueos (Xaver Hugl, Plasma 5.27.4).

Los paneles no flotantes ya no tienen un grosor mínimo excesivamente alto cuando se utilizan temas Plasma que presentan esquinas redondeadas con un radio muy grande (Niccolò Venerandi, Plasma 5.27.4).

El cambio de los temas de arranque de Plymouth ahora funciona correctamente para las distribuciones que utilizan mkinitcpio en lugar de update-initramfs (Antonio Rojas, Plasma 5.27.4).

Se ha corregido una forma en que la pantalla de inicio de sesión SDDM podría congelarse durante un tiempo cuando se utiliza el tema Breeze SDDM (Ivan Tkachenko, Plasma 5.27.4).

El servicio de indexación de archivos Baloo ya no añade datos de índice para caracteres no imprimibles en la base de datos, lo que podía provocar el bloqueo de las aplicaciones (Igor Poboiko, Frameworks 5.105).

Esta lista es un resumen de los bugs corregidos. Las listas completa de bugs están en las páginas de bugs de 15 minutos, bugs de prioridad muy alta y la lista general. Esta semana se han corregido un total de 84 bugs.

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.27.4 llegará el 4 de abril, KDE Frameworks 105 debería llegar el 9 del mismo mes, y no hay noticias oficiales sobre Frameworks 6.0. KDE Gear 23.04 estará disponible a partir del 20 de abril, 23.08 llegará en agosto y Plasma 6 llegará en la segunda mitad de 2023.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.

Imágenes y contenido: pointieststick.com.