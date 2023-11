Esta mañana me pasó algo curioso. Estaba hablando con alguien que estaba sentado en su escritorio con el ordenador encendido. Le di un dato que esta persona necesitaba pero que no confiaba en recordar. Estuvimos 5 minutos hasta que encontró un block de notas y un bolígrafo. Para que esto no te pase voy a recomendar dos aplicaciones para notas rápidas en Linux.

Si me van a preguntar por qué no le dije que usara el block de notas de Windows, la respuesta es que las explicaciones hubieran tardado más que encontrar el anotador y el bolígrafo.

Dos aplicaciones para notas rápidas en Linux

Xpad

Esta aplicación de notas adhesivas del proyecto GNOME está en los repositorios de las principales distribuciones Linux por lo que solo tienes que ir al centro de software para poder instalarla. El programa se compone de una serie de pequeñas ventanas de colores independientes que se van abriendo a medida que las necesitas y puedes anotar información en formato texto. Los colores y tipografías pueden establecerse para todos o cada una de las ventanas. La información se guarda en el disco por lo que no se pierde en caso de apagado no programado.

Los atajos de teclado (Que pueden cambiarse) son bastante fácil de recordar, sobre todo si estás familiarizado con el idioma inglés.

F1: Ayuda

CTRL-Q: Cerrar todas las ventanas

CTRL-W : Cerrar la nota actual

: Cerrar la nota actual CTRL-A: Seleccionar todo

Seleccionar todo CTRL-Z: Deshacer.

Deshacer. CTRL-Y : Rehacer

: Rehacer CTRL-N: Nueva nota

Nueva nota CTRL-B: Negrita

Negrita CTRL-I: Itálica

Itálica CTRL-U: Subrayado

Subrayado SHIFT-DEL: Borrar nota.

Nanonote

Esta es una aplicación tan minimalista que en la tienda de Flathub, después de decir lo que no puede hacer agregaron la primera línea de la descripción de un juego.

.

Básicamente solo permite el formateo de enlaces y encabezados No se pueden poner ni imágenes ni otro tipo de formatos.

Las pocas opciones de configuración como el establecimiento de la sangría o el cambio de tipo o tamaño de letra se manejan pulsando el botón derecho del ratón.