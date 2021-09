El filtro de Spam Rspamd 3.0 ya fue liberado y estas son sus novedades

Se acaba de presentar hace pocos dias el lanzamiento de la nueva versión del sistema de filtrado de spam «Rspamd 3.0«, el cual se destaca por proporciona herramientas para evaluar mensajes de acuerdo con varios criterios, incluidas reglas, métodos estadísticos y listas negras, a partir de los cuales se forma el peso final del mensaje, que se utiliza para decidir si cuadra.

Rspamd es compatible con casi todas las capacidades de SpamAssassin y tiene una serie de funciones que le permiten filtrar el correo en promedio 10 veces más rápido que SpamAssassin, además de proporcionar una mejor calidad de filtrado.

Rspamd está construido utilizando una arquitectura dirigida por eventos (controlada por eventos) y fue originalmente diseñado para su uso en sistemas de alta carga, lo que le permite procesar cientos de mensajes por segundo.

Las reglas para detectar señales de spam son muy flexibles y, en su forma más simple, pueden contener expresiones regulares y, en situaciones más complejas, pueden formatearse en Lua. La expansión de la funcionalidad y la incorporación de nuevos tipos de comprobaciones se implementa a través de módulos que se pueden crear en los lenguajes C y Lua.

Principales novedades de Rspamd 3.0

En la liberación de esta nueva versión de Rspamd 3.0 el aumento significativo en el número de versión se debe a cambios significativos en la arquitectura interna, especialmente en las partes que aseguran el análisis de HTML, que se han reescrito por completo.

El nuevo analizador analiza HTML utilizando DOM y forma un árbol de etiquetas. La nueva versión también presenta un analizador CSS que, cuando se combina con el nuevo analizador HTML, permite extraer correctamente datos de correos electrónicos con marcado HTML moderno, incluida la distinción entre contenido visible e invisible.

Es de destacar que el código del analizador no está escrito en C, sino en C++ 17, lo que requiere un compilador con soporte para este estándar para ensamblar.

Se han rediseñado las herramientas de supervisión, que ahora se llaman con menos frecuencia y colocan menos carga en los módulos externos y tambien un complemento para admitir el sistema colaborativo de bloqueo de spam de Pyzo .

Además, se agregó soporte para la API de Amazon Web Services (AWS), que hizo posible acceder directamente a los servicios en la nube de Amazon desde la API de Lua. Como ejemplo, se propone un complemento que guarda todos los mensajes en el almacenamiento de Amazon S3.

Se ha reelaborado el código para generar informes relacionados con el uso de la tecnología DMARC, además de que la funcionalidad para enviar informes se ha movido a un comando separado spamadm dmarc_report.

Tambien se agregó soporte para «DMARC munging» para listas de correo, reemplazando la dirección De en los mensajes con la dirección de correo si se especifican las reglas DMARC correctas para el mensaje.

Y se agregó el complemento external_relay para resolver el problema de usar direcciones IP de retransmisión de correo confiables en complementos como SPF en lugar de la dirección del remitente, ademas del comando «rspamadm bayes_dump» para escribir y cargar tokens bayes, lo que permite transferirlos entre diferentes instancias de Rspamd.

¿Cómo instalar Rspamd 3.0 en Ubuntu y derivados?

Rspamd es una utilidad que está principalmente enfocada para su uso en servidores aun que también para quienes estén interesados en poder instalarla en su sistema, deben seguir las instrucciones que compartimos a continuación.

Para ello vamos a abrir una terminal en nuestro sistema (pueden utilizar el atajo de teclas Ctrl + Alt + T) y en ella vamos a teclear lo siguiente:

sudo apt-get install -y lsb-release wget # optional CODENAME=`lsb_release -c -s`

wget -O- https://rspamd.com/apt-stable/gpg.key | apt-key add -

sudo echo "deb [arch=amd64] http://rspamd.com/apt-stable/ $CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/rspamd.list

sudo echo "deb-src [arch=amd64] http://rspamd.com/apt-stable/ $CODENAME main" >> /etc/apt/sources.list.d/rspamd.list

sudo apt-get update sudo apt-get --no-install-recommends install rspamd

Y listo con ello ya pueden comenzar a hacer uso de esta utilidad, si quieres conocer un poco más al respecto sobre su uso y configuración puedes consultar el siguiente enlace.