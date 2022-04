Es habitual escuchar que alguien dice «si está todo inventado», y tiene casi toda la razón. No la tiene toda porque siempre van apareciendo cosas nuevas, y también existen esos «unicornios» que hacen que, de la noche a la mañana, algo despunte y haga que el bolsillo de alguien engorde un poco bastante. En los navegadores estamos un poco en lo primero, y últimamente van añadiendo muy pocas novedades que salten a la vista, como la v98 de Firefox y otras versiones recientes. Esta tarde, Mozilla ha lanzado Firefox 99, y tampoco es una versión muy emocionante.

Leyendo por encima su lista de novedades, quizá destaca que ahora se puede activar la narración en el modo de lectura si presionamos la tecla N . Entre el resto de cambios yo destacaría un que no es oficial, y que he leído en OMG: Ubuntu!: hay una capa GTK que se puede activar desde about:config y poniendo widget.gtk.overlay-scrollbars.enabled en true . No está activada por defecto, y eso es por algo. Mozilla está preparando el terreno, pero cabe la posibilidad de que aún no funcione como se espera.

Novedades más destacadas de Firefox 99

Ahora puedes alternar Narrate en ReaderMode con el atajo de teclado «n».

Se ha añadido soporte para la búsqueda -con o sin diacríticos- en el visor de PDF.

Se ha reforzado el sandbox de Linux: los procesos expuestos al contenido web ya no tienen acceso al sistema X Window (X11).

Firefox admite ahora el autorelleno de tarjetas de crédito y la captura en Alemania y Francia.

Varias correcciones de errores. También se han corregido 12 bugs por parte de la comunidad.

Destaca también que han añadido una sección «No resuelto», en donde el vídeo no siempre funciona en el modo galería.

Firefox 99 se ha lanzado oficialmente este medio día en España, ya se puede descargar desde su página web oficial y está disponible en los repositorios oficiales de algunas distribuciones Linux. Si aún no ha aparecido el paquete en vuestro centro de software, lo hará en las próximas horas.