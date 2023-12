Firefox para Android ahora admite más de 450 complementos

Ya está disponible el catálogo de complementos para la versión de Android de Firefox

Hace poco Mozilla dio a conocer el lanzamiento de la infraestructura y el catálogo de complementos para la versión Android de Firefox, el cual ahora admite más de 450 complementos y con ello se convierte a Firefox como el primer navegador móvil que ofrece un ecosistema de complementos abierto y completo.

Durante mucho tiempo, los usuarios realizaron incontables peticiones a la organización para que brindara la capacidad de utilizar el ecosistema de extensiones en la versión móvil de Firefox. Y aun que la versión para Android ha soportado formalmente extensiones desde hace ya mucho tiempo, pero solo hubo soporte limitado para unas dos docenas de complementos que Mozilla seleccionó cuidadosamente.

En las ediciones Nightly y Beta, había una solución, la cual básicamente era crear tu propia colección de complementos para instalar cualquier extensión. Pero el proceso en sí era bastante complicado y requería una cuenta de Mozilla.

Ahora, las peticiones de los usuarios han sido escuchadas, Mozilla lanzo el catálogo de extensiones para la versión Android de Firefox a principios de noviembre. Originalmente, estaba previsto adaptar unos 200 complementos para la versión de Firefox para Android, pero al final el plan se superó y en el día de la apertura oficial del catálogo 489 complementos estaban disponibles para su instalación.

«Las extensiones se crearon inicialmente como una forma para que las personas personalizaran su propia experiencia en Internet, desde artistas que diseñaban temas hasta desarrolladores que querían crear extensiones para mejorar la experiencia web de las personas», dijo Vicky Chin, vicepresidenta de ingeniería de Firefox. “Estamos encantados de llevar esta experiencia a Firefox para Android, donde somos el único navegador importante de Android que admite un ecosistema de extensión abierto. En los próximos meses, planeamos habilitar más extensiones para que las personas elijan y personalicen su propia experiencia de Internet móvil”.

Para garantizar que los errores en los complementos no afecten la estabilidad del navegador, Firefox para Android ha agregado soporte para un modo multiproceso, en el que los complementos se ejecutan en un proceso separado que no afecta la interfaz de usuario ni el trabajo con páginas en el navegador. También se está trabajando para llevar las API de desarrollador complementarias que faltan y disponibles en la versión de escritorio de Firefox a la versión de Firefox para Android.

El objetivo final es implementar soporte en la versión móvil del navegador para todos los complementos disponibles para Firefox, presentados en el directorio addons.mozilla.org (AMO).

Se anima a los desarrolladores de complementos ya suministrados para la versión de escritorio de Firefox a adaptar y optimizar sus productos para que funcionen en la versión móvil. Se propone cambiar los complementos de un modelo de ejecución en segundo plano constante (extension.getBackgroundPage) a un modo de procesamiento de eventos (browser.runtime.onMessage.addListener).

Para los usuarios de Firefox en Android, deben saber que para poder instalar las extensiones deben de actualizar el navegador desde la Google Play Store a la versión más reciente disponible. Después de actualizar la aplicación, se contará con el soporte para poder instalar extensiones que desde el repositorio oficial de complementos de Firefox para Android.

Los complementos que estén marcados como «Disponibles en Firefox para Android» funcionarán sin problema alguno. Sin embargo, no todas las extensiones marcadas como disponibles para Firefox para Android aparecen realmente en el repositorio de complementos móviles.

Puede instalar complementos que aún no estén marcados como compatibles con Android, se debera visitar la página de la extensión, hacer clic en el menú del navegador y cambiar al modo de visualización de escritorio. Es posible que dichas extensiones no funcionen correctamente, ya que no están diseñadas para navegadores móviles.

Finalmente cabe mencionar que el añadir el soporte para cientos de extensiones podría convencer a los usuarios a cambiar de otros navegadores a Firefox Android, aunque, por otra parte, lamentablemente, Firefox para iOS no recibirá soporte para extensiones debido a limitaciones de la plataforma. Los navegadores iOS se ven obligados a utilizar WebKit en lugar de Blink de Chromium o Gecko de Mozilla, aunque es posible que esto pueda cambiar más adelante.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.