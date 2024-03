Ya en el mediodía del sábado en España, uno empezaba a pensar que no habría artículo semanal sobre novedades en GNOME. Nosotros solemos hacernos eco de lo que publican en This Week in GNOME, y el medio ha tardado más de lo esperado en publicar su nota. No sabemos qué ha pasado, pero Felix, quien está publicando estos artículos en sus últimas entregas, ha incluido un punto de Sonny que dice que el equipo de GNOME STF ha llegado tarde. Una posibilidad que explicaría el retraso sería que han estado esperando para incluir también esos puntos.

GNOME SFT no es nada que exista como tal, con ese nombre. Es el equipo parte de GNOME que está usando el donativo de un millón de Sovereign Tech Fund para mejorar todo su proyecto, desde el escritorio a las aplicaciones pasando por bibliotecas e incluso infraestructura. La semana que viene, en el punto sobre lo realizado con el donativo habrá el doble de información. Lo que sigue aquí y ahora son las novedades que sí han publicado hoy y que recoge lo que ha pasado en la semana que ha ido del 23 de febrero al 2 de marzo.

Esta semana en GNOME

GNOME Calendar 46 beta ha llegado con: Se ha trabajado para armonizar los números de semana del mini calendario con GNOME Shell. Han llevado cada ventana a AdwDialog y la ventana «acerca de» a AdwAboutDialog . Se ha corregido un error en la ventana emergente de creación por el que los eventos de día completo mostraban «00:00 – 00:00». Portado el selector de fecha al portal Configuración. Añadida información de depuración al cuadro de diálogo «Acerca de». Portado de GtkLabel a GtkInscription para mostrar eventos. El uso de GtkInscription para este caso de uso aumenta el rendimiento. Se han añadido separadores de mes, haciendo más fácil distinguir el principio y el final de cada mes. Añadido un icono de candado para los calendarios de sólo lectura. Mejorado el manejo de los nombres de eventos, lo que añade retroalimentación visual para cuando el nombre del evento no es válido.



En GLib se han mejorado los avisos de información de archivos bajo Windows, de manera que se ha mejorado lo responsivo en el selector de archivos, en GIMP y en todas partes. También se ha solucionado un importante problema de rendimiento en glib-networking que provocaba que el certificado de confianza del sistema se analizara repetidamente cuando se ejecutaba bajo flatpak o en otros entornos de contenedores que utilizan p11-kit-server. Epiphany Technology Preview es ahora capaz de cargar https://www.cnn.com en 7-8 segundos, por debajo de 31-35 segundos. Debería notar mejoras en el rendimiento de la red en muchas aplicaciones flatpak. Esta corrección se publicará en glib-networking 2.80.rc y 2.78.1.

Se ha sustituido el programador de hilos personalizado de Papers por GThreadPool de GLib. Como consecuencia, se pueden programar múltiples trabajos de forma concurrente (así, por ejemplo, se pueden renderizar múltiples páginas al mismo tiempo), y ya no hay fugas de memoria en cada hilo.

Se ha estado trabajando en un nuevo generador de miniaturas que sigue el estándar Freedesktop Thumbnail Managing para miniaturizar archivos y roms de sistemas portátiles de Nintendo. Este proyecto es una oportunidad para practicar habilidades en Rust y ha dado lugar al desarrollo del generador de miniaturas bign-handheld-thumbnailer. Este software actualmente admite varios tipos de archivos de Nintendo DS y 3DS, aunque se planea agregar soporte para más formatos en el futuro.

Varia v2024.2.29-1 llegó con: Soporte para extensión Firefox y Chrome/ium. Soporte inicial para torrenting. Modo remoto que permite la conexión a una instancia remota de aria2. Modo en segundo plano que permite ocultar la ventana mientras se sigue descargando. Corrección de errores y ajustes.



Turtle 0.7 ejecuta ahora un servicio de aplicación en segundo plano que calcula los emblemas del gestor de archivos y es aceptado vía D-Bus. Eso mejora drásticamente la velocidad. La rama de empaquetado/debian se ha actualizdado y ahora se pueden crear paquetes para Debian y Ubuntu. Por último, se han corregido varios errores menores.

Y eso ha sido todo esta semana en GNOME.

