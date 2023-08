El artículo sobre la semana número 110 de Esta Semana en GNOME tiene un título que da a entender que han arreglado problemas de rendimiento. Esos son los retoques que menos se ven, pero de los más importantes. Aún recuerdo a una Apple que lanzó un Mac OS X 10.8 Snow Leopard sin apenas funciones, llegando al punto de que se escribieron artículos de que no había ninguna. Lo que hicieron en Cupertino fue mejorar el rendimiento de «Leopard», y lo hicieron hasta el punto de lanzar una versión que para muchos fue la mejor de su historia.

Este artículo no va sobre Apple, que nadie se asuste. Sólo se usa como ejemplo de que no todo lo que se ve es importante ni lo que no se ve deja de serlo. Ahora bien, tras leer el artículo completo, el tema de rendimiento es porque hay una aplicación que permitirá controlarlo mejor, no porque GNOME en general vaya a ser más fluido. Explicado eso, lo que viene a continuación es la lista de novedades que ha llegado al mundo GNOME en la semana que ha ido del 18 al 25 de agosto.

Esta semana en GNOME

GTK tiene un nuevo CI runner para macOS.

La guía de portabilidad de GNOME Shell 45 ya está disponible. Desde que GNOME Shell 45 se trasladó a ESM, el proyecto quiere que todos los desarrolladores porten sus extensiones antes del lanzamiento de 45.0 (20 de septiembre) para que puedan informar sobre los elementos que necesitan ser exportados (en caso de que no lo estén ya).

Sysprof, una herramienta de perfilado que ayuda a encontrar las funciones en las que un programa emplea la mayor parte de su tiempo, ha recibido la posibilidad de mostrar qué procesos se programaron por CPU. Esto se puede usar para detectar con mayor eficacia los problemas de rendimiento en el escritorio.

Gracias a la nueva API AdwBreakpoint de libadwaita 1.4, Chess Clock acaba de incorporar un soporte mejorado para pantallas de mayor tamaño. El texto del reloj es más grande cuando la ventana es lo suficientemente grande como para soportarlo, y el modo vertical se activa siempre que la ventana tenga una relación de aspecto vertical (en lugar de requerir que sea tan estrecha como una pantalla de teléfono vertical). Estas actualizaciones deberían hacer más agradable el uso de la aplicación en tabletas y portátiles.

Workbench soporta ahora Rust. Por otra parte, ya se aceran a las 100 demostraciones de librerías.

Nueva versión de libmks que añade soporte para eventos táctiles.

Nueva aplicación para GNOME, ASCII Draw. Permite dibujar diagramas, organigramas o cualquier otra cosa usando sólo caracteres. Tiene muchos estilos de líneas para elegir. También hay múltiples herramientas: Líneas rectas y flechas para conectar puntos en sus gráficos. Rectángulo para construir contornos sin esfuerzo. Líneas a mano alzada para dibujar líneas conectadas siguiendo el movimiento del ratón. Texto para previsualizar y escribir texto fácilmente en el lienzo. Borrador, Selector, Rectángulo relleno y Pincel a mano alzada.



Parabolic v2023.8.3: Añadida una nueva opción de descarga avanzada para dividir capítulos. Se ha añadido una nueva preferencia para activar SponsorBlock en las descargas de YouTube. Traducciones actualizadas.



Del mismo desarrollador, Denaro v2023.8.1: Se ha añadido un indicador de seguridad de la contraseña al crear una contraseña de cuenta. Se ha añadido una opción de estilo de visualización de importes a la configuración de divisas personalizada. Se ha corregido un problema por el que la selección del mes actual en una cuenta vacía del calendario provocaba un bloqueo. Se ha corregido un problema por el que se bloqueaba la adición de recibos a una nueva transacción. Mejora de la interfaz y la interfaz de usuario. Traducciones actualizadas.



En el apartado de miscelanea dicen que «GNOME 45 está llegando a su siguiente paso en la preparación del lanzamiento. Después de tres semanas de congelación de la interfaz de usuario, el sábado 26 de agosto, GNOME 45 también entrará en congelación de cadenas. Después de las 23:59 UTC de ese día, todos los cambios de cadenas en los componentes principales requerirán la aprobación del equipo de i18n«.

Y esto ha sido todo esta semana en GNOME.