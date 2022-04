Durante los fines de semana, tanto GNOME como KDE nos hablan de lo que han hecho en los últimos 7 días, o de noticias sobre lo que vendrá. GNOME lo hace a su manera, y KDE a la suya, lo que se traduce en que uno nos habla de menos, pero más concreto, como la semana pasada, y el otro nos habla de más, pero también menciona cosas que llegarán en un futuro lejano. Ayer, el proyecto que está detrás del escritorio más usado en Linux publicó una nota, pero creo que han batido el récord a la más corta.

De hecho, si las cuentas no me fallan, nos han hablado de 5 cambios, y 4 de ellos están relacionados con libadwaita. El quinto es uno de los proyectos de terceros, uno cercano a GNOME, pero que no ha entrado en su círculo (Circle). Aún así, no podíamos dejar de publicar esta entrada, y a continuación tenéis lo que ha pasado en la semana del 1 al 8 de abril en GNOME.

Esta semana en GNOME

libadwaita: Algunos cambios en AdwToast: se ha añadido una forma de establecer widgets personalizados como títulos, y también un práctico constructor adw_toast_new_format(). El estilo de AdwTabBar se ha actualizado. Qué pestaña está seleccionada debería ser mucho más obvio ahora, especialmente en la variante oscura o con sólo 2 pestañas abiertas. Añadida una propiedad use-markup a AdwPreferencesRow. Anteriormente, las clases como AdwActionRow siempre trataban los valores para el título y el subtítulo como marcas de Pango. La nueva propiedad se puede utilizar para desactivar este comportamiento. Esto es especialmente útil si los valores se obtienen de datos/entradas externas. Para AdwComboRow el valor por defecto de use-markup será FALSE. Esto se debe a que las fábricas por defecto no esperan el marcado de Pango. Por lo tanto, la propiedad use-subtitle es incompatible con el comportamiento anterior del subtítulo que interpreta el subtítulo como marca Pango.

Se ha llevado uhttpmock a Meson. uhttpmock es una biblioteca para facilitar la prueba de clientes de APIs HTTP/REST sin conexión.

Y eso ha sido todo esta semana en GNOME. Esperamos hablar de más cambios la semana que viene.